Cierran varias escuelas en Malasia y Filipinas tras miles de casos de gripe en estudiantes

Los ministerios de Educación de Filipinas y Malasia ordenaron el cierre temporal de las escuelas como medida preventiva tras registrarse más de 6.000 casos de gripe entre estudiantes.

Por: EFE
Actualizado: 15 de oct, 2025
Cierran escuelas en Malasia y Filipinas tras miles de casos de gripe entre estudiantes
Foto: Archivo

