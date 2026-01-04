En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Colombia, Brasil, España y otros países rechazan "cualquier intento de control" sobre Venezuela

Colombia, Brasil, España y otros países rechazan "cualquier intento de control" sobre Venezuela

Los gobiernos de seis países de América Latina y el Caribe emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación por “la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela”.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
¿Qué pasará en Venezuela?
Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España expresaron su preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas en Venezuela
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad