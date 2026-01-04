Colombia, Brasil, España y otros países rechazan "cualquier intento de control" sobre Venezuela

El desarrollo de la operación ‘Resolución Absoluta’ por parte de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha generado el rechazo de gobernantes de América Latina y el Caribe. Entre ellos, los de Colombia, Brasil y Chile, países que han firmado un comunicado en el que hacen un llamado al respeto de la soberanía.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los ataques de Estados Unidos, según la información entregada desde primeras horas de la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 se presentaron en localidades civiles y militares de la capital, Caracas, y de los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. De inmediato, autoridades locales denunciaron una "gravísima agresión militar" estadounidense y con el paso de los minutos se conoció que la operación terminó con la detención de Maduro.



Rechazan “intento de control” sobre Venezuela

En medio de los hechos y después de que Estados Unidos asegurara que asumió el control del país tras la detención de Nicolás Maduro, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazaron este domingo "cualquier intento de control" sobre Venezuela.

Los seis países manifestaron su preocupación por la estabilidad regional después de los ataques de Washington que resultaron con la captura de Maduro. Donald Trump aseguró que uno de sus principales objetivos es mantener el dominio sobre el petróleo de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de crudo del mundo.



"Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos" venezolanos, apunta un comunicado divulgado por la Cancillería colombiana.



En la misma línea, los gobernantes hicieron un llamado al diálogo y a “respetar la voluntad del pueblo venezolano”.

Comunicado conjunto de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España frente a los hechos ocurridos en Venezuela: https://t.co/P9xbHI1lpG pic.twitter.com/AXq50WAMEK — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 4, 2026

Publicidad

“Reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana”, señala el texto.

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE / AFP