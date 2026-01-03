En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada de Venezuela tras captura de Maduro

Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada de Venezuela tras captura de Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidenta asuma el cargo “con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ene, 2026
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Delcy Rodríguez juramenta como presidenta encargada de Venezuela tras captura de Maduro
AFP

