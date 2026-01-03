Delcy Rodríguez asume como presidenta encargada de Venezuela tras captura de Maduro

La vicepresidenta Delcy Rodríguez se convierte en la presidenta encargada de Venezuela por orden del Tribunal Supremo de Justicia, tras la captura de Nicolás Maduro, que fue ya se encuentra en Estados Unidos tras ser capturado en un operativo del Gobierno de Donald Trump desplegado en Caracas.

“Se ordena que la ciudadana Delcy Eloina Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, informó el alto tribunal.

Noticia en desarrollo.