VENEZUELA
BOMBARDEOS EN CARACAS
NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / La contradicción de Delcy Rodríguez y Trump sobre administración de Venezuela tras captura de Maduro

La contradicción de Delcy Rodríguez y Trump sobre administración de Venezuela tras captura de Maduro

El mandatario de Estados Unidos dijo que su administración se encargará de la transición en ese país y que hay conversaciones con Delcy Rodríguez; sin embargo, la vicepresidenta manifestó que Nicolás Maduro es el "único presidente de Venezuela".

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 3 de ene, 2026
