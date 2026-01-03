La contradicción de Delcy Rodríguez y Trump sobre administración de Venezuela tras captura de Maduro

Las fuerzas de Estados Unidos capturaron este sábado 3 de enero del 2026 al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y lo trasladan hacia Norteamérica luego de una operación que incluyó intensos bombardeos a bases militares del régimen. Donald Trump, quien se refirió a los detalles de la operación, dijo que Estados Unidos "gobernará" la nación petrolera hasta que haya una transición "pacífica".

En una rueda de prensa, el presidente de EE. UU. reveló los planes que tiene para Venezuela luego de la caída de Maduro, a quien capturaron junto con su esposa Cilia Flores. “Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo Trump, quien además detalló que el proceso será liderado por los jefes de la diplomacia y del Pentágono "en colaboración" con la oposición venezolana.

Entre las primeras medidas que anunció Trump está la de incentivar a las petroleras estadounidenses para que regresen a Venezuela. "Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras (...) entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada (...) y comiencen a generar dinero para el país", sostuvo.



Trump, además, divulgó la primera imagen que se conoce de Maduro en poder de las fuerzas de Estados Unidos. En esta se le ve al jefe chavista vestido con una sudadera gris, esposado y con los ojos tapados con gafas oscuras, en un buque militar que lo conduce hacia Norteamérica, donde será juzgado por terrorismo y narcotráfico.



Las declaraciones de Trump advirtieron que, si fuese necesario, las fuerzas estadounidenses estaban listas para ejecutar una segunda oleada de ataques, "mucho mayor", e impedir que el círculo de Maduro siga en el poder. Incluso, mencionó que la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez manifestó a su secretario de Estado, Marco Rubio, que "está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione".



Las contradicciones entre Delcy Rodríguez y Donald Trump

Este mismo sábado, apenas un par de horas después de la rueda de prensa de Trump, habló la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien aseguró que el único presidente del país suramericano es Nicolás Maduro. "Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, único presidente de Venezuela", reiteró Rodríguez en una alocución.

De entrada, las declaraciones de Rodríguez distan de lo manifestado por Trump, quien insinúo que la funcionaria cooperaría para una transición en Venezuela.

La funcionaria encabezó un consejo de defensa, en el que participaron el titular del Parlamento, Jorge Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez; el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello; la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez; así como el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

Rodríguez dijo que la respuesta de Estados Unidos al llamado de Maduro del diálogo hace unos días en una entrevista especial ha sido la agresión que "viola flagrantemente" la Carta de Naciones Unidas. "Llamamos al pueblo venezolano a mantenerse en calma para afrontar juntos, en perfecta unión nacional, que esa fusión policial, militar, popular se convierta en un solo cuerpo y salgamos nosotros en esta etapa maravillosa de defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia nacional", añadió.

Rodríguez sostuvo que el Gobierno está listo para defender a Venezuela, para defender sus recursos naturales, que, subrayó, "deben ser para el desarrollo nacional".

De esta manera, suenan contradictorias las palabras mencionadas entre Trump y Rodríguez, pues el mandatario de Estados Unidos aseguró que su administración "va a gobernar" el país y que los líderes de un proceso de transición será su equipo de seguridad presente en su rueda de prensa, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio.

Lo cierto es que las próximas horas serán claves para definir el futuro administrativo de Venezuela, pues las cabezas del régimen se reunieron este sábado para tomar acciones y Trump ya demostró parte del poderío que tiene al capturar a Maduro.

Con información de EFE y AFP