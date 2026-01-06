“No hay agente externo que gobierne Venezuela”, afirma presidenta interina, Delcy Rodríguez

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este martes durante un mensaje televisado que ningún "agente externo" gobierna su país después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar de Estados Unidos que tuvo lugar en la madrugada del pasado sábado.

Rodríguez, que fue investida el lunes, gobierna bajo presión del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo que tenía el control de Venezuela tras el bombardeo a la capital y otros tres estados. "El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela", indicó Rodríguez durante su declaración.



La presidenta interina y hasta hace unos días vicepresidenta de Maduro envió una carta a Trump en la que aboga por una relación equilibrada y de respeto. Mientras tanto Maduro se enfrenta a la justicia estadounidense en Nueva York por varios cargos, entre los que se incluye el narcotráfico. Rodríguez brindó por otra parte durante su mensaje televisado un "reconocimiento a los mártires que pusieron su vida por defender a Venezuela".



Al menos 55 militares venezolanos y cubanos del equipo de seguridad de Maduro murieron en el ataque en la madrugada del sábado 3 de enero, según cifras oficiales. "Este es un pueblo que no se rinde, somos un pueblo que no nos entregamos. Estamos acá gobernando junto al pueblo", señaló la presidenta interina.

"Frente a este criminal ataque, que tuvo además un desenlace absolutamente ilegal, violatorio, quebrantador de la legalidad internacional, como es el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente, la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Ayer el presidente Maduro declaraba ante un tribunal que es un prisionero de guerra. Y se declaraban como lo que son, inocentes, personas decentes, que fueron injustamente quebrantadas su protección inmunitaria como jefe de estado y vulnerado por completo las leyes internacionales y las de Venezuela".

La nueva líder del régimen aseguró que el pueblo venezolano está en las calles marchando para exigir la libertad de Maduro y Flores. Rodríguez destacó después de ese primer mensaje las cifras de crecimiento agroalimentario del su país durante el último año.

La visita de Delcy Rodríguez a la tumba de Hugo Chávez tras juramentarse como presidenta interina

El pasado lunes, Delcy Rodríguez visitó la tumba del fallecido Hugo Chávez (1999-2013), en Caracas, tras juramentarse como mandataria encargada de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En una nota de prensa, publicada en la web de la Vicepresidencia, se explicó que Rodríguez hizo un recorrido por el Cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de Enero, donde llegó hasta el monumento donde reposan los restos de Chávez.

En este acto estuvo acompañada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez; el ministro del Despacho de la Presidencia, Gustavo González López; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el vicealmirante Anibal Coronado. Rodríguez, de acuerdo a la nota de prensa, ratificó ante el sarcófago su compromiso de lealtad a los "ideales independentistas y su determinación de continuar defendiendo la soberanía nacional, la paz y el bienestar de la paz". La hasta ahora vicepresidenta, juramentada por su hermano, abrió este lunes un nuevo capítulo político para el chavismo, en sus casi 26 años de historia.

La funcionaria se convirtió, por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo dos días después de la captura de Maduro, quien hoy compareció junto a su esposa ante un tribunal federal de Nueva York, ante el que se declararon no culpables de todos los cargos. Rodríguez aseguró, durante la ceremonia de juramentación, que en estas "horas terribles de amenazas contra la estabilidad" no va a descansar "ni un minuto para garantizar la paz".

