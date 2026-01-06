El actor Fernando Carrillo reveló que fue pareja de Delcy Rodríguez: "El gran amor de mi vida"

Delcy Rodríguez juramentó como presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos en la madrugada del pasado sábado 3 de enero. El ascenso de la vicepresidenta del vecino país causó todo tipo de reacciones a nivel nacional e internacional, entre ellas sorprendió la del actor venezolano Fernando Carrillo, quien reveló en una entrevista que tuvo una relación amorosa con Rodríguez.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Fernando Carrillo es recordado en Venezuela y en otros países de Latinoamérica por telenovelas como 'Abigail', 'Rosalinda' o 'Cara bonita'; sin embargo, en los últimos años el artista venezolano, radicado en Caracas, ha estado alejado de la televisión y dedicado a ser empresario. Con la reciente captura del líder venezolano, Carrillo ha vuelto a tener relevancia por diversas entrevistas que ha concedido defendiendo el régimen de Nicolás Maduro.

Algunas de las más sonadas han sido las que ha concedido al programa chileno 'Contigo en la mañana' de Chilevisión, en las que ha expresado su preocupación por el líder chavista y su esposa, pero también ha dicho que espera que puedan regresar al país tras, según él, ser declarados inocentes. Ahora se volvió noticia por reaccionar al nombramiento de Delcy Rodríquez como presidenta encargada de Venezuela.



¿Qué pasó entre Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez?

El actor primero se refirió a la vicepresidenta como "la mujer más brillante de la política" y "preparada" para manejar el país en este momento de crisis por la detención de Nicolás Maduro.



Cuando le preguntaron su opinión sobre la llegada de Rodríguez al poder, luego de que ella, al igual que Maduro, estuviera en contra de Estados Unidos, el actor señaló que "ella tendrá que hacer lo que sea más beneficioso para rescatar a nuestro presidente, electo democráticamente por la mayoría de los venezolanos, y para mantener la paz y estabilidad de Venezuela. Habrá que hacer algunos arreglos y acuerdos".



En el programa también señalaron que algunos sectores creen que Delcy Rodríguez habría traicionado a Nicolás Maduro. Fernando Carrillo negó por completo esa acusación contra la ahora presidenta encargada. "Es totalmente falso. Imposible. Si hay alguien chavista en Venezuela es el presidente Maduro y su hay alguien madurista es la vicepresidenta Delcy Rodríguez. No he conocido una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más luchadora, más valiente".

Publicidad

Carrillo señaló que "ya la historia delatará a los traidores", asegurando que seguramente hubo una traición contra Nicolás Maduro, pero no de parte de Rodríguez y, según sus palabras, tampoco de Diosdado Cabello.

Para sustentar sus palabras, el actor aseguró que "la conozco muy bien, a la vicepresidenta" y fue en ese momento en el que reveló que "fue mi pareja". "Fuimos pareja tres años, la mujer más inteligente, hoy puedo decir que ha sido el gran amor de mi vida, sabiendo cómo actúa, sabiendo cómo defiende a su familia, sabiendo cómo defiende a su patria, a sus amigos. Uno está con grandes mujeres en la vida, inteligentes y triunfadoras".

Publicidad

Al conocer la relación que el actor venezolano sostuvo con la actual presidenta encargada de Venezuela, en el programa le preguntaron si "pondría las manos al fuego" por Delcy Rodríguez asegurando que no entregará el petróleo venezolano a Estados Unidos. Carrillo insistió en que "ella hará lo que sea más beneficioso para solventar esta situación por la que estamos pasando".

Por otro lado, el actor también aseguró que se mantiene optimista sobre el futuro de Venezuela por el nombramiento de Rodríguez en el poder. "Aquí votamos por Nicolás Maduro, yo fui uno y millones fueron, nunca han sido reconocidas por los opositores. Aquí no hay dictadura porque salimos a votar y porque nuestra constitución permite la reelección continua" y agregó que "estoy seguro que en algún momento volverá el presidente Maduro y Cilia porque no son responsables de los cargos que les imputan".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL