Delcy Rodríguez visita tumba de Hugo Chávez tras juramentarse como presidenta encargada de Venezuela

La líder chavista Delcy Rodríguez visitó este lunes la tumba del presidente fallecido Hugo Chávez (1999-2013), en Caracas, Venezuela, tras juramentarse como mandataria encargada, luego de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos tras un ataque militar a la capital venezolana y otras regiones del país. En una nota de prensa, publicada en la web de la Vicepresidencia, se explicó que Rodríguez hizo un recorrido por el Cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de Enero, donde hizo un recorrido por todo el lugar, hasta llegar al monumento donde reposan los restos de Chávez.

En este acto estuvo acompañada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez; el ministro del Despacho de la Presidencia, Gustavo González López; la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, y el vicealmirante Anibal Coronado.

Rodríguez, de acuerdo a la nota de prensa, ratificó ante el sarcófago su compromiso de lealtad a los "ideales independentistas y su determinación de continuar defendiendo la soberanía nacional, la paz y el bienestar de la paz". La hasta ahora vicepresidenta, juramentada por su hermano, abrió este lunes un nuevo capítulo político para el chavismo, de sus casi 26 años de historia.



La funcionaria se convirtió, por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo dos días después de la captura de Maduro, quien hoy compareció junto a su esposa ante un tribunal federal de Nueva York, ante el que se declararon no culpables de todos los cargos. Rodríguez aseguró, durante la ceremonia de juramentación, que en estas "horas terribles de amenazas contra la estabilidad" no va a descansar "ni un minuto para garantizar la paz".



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes en una entrevista telefónica con NBC News que la presidenta encargada de Venezuela está "cooperando" con las autoridades estadounidenses. Además, el mandatario descartó que en el país suramericano se celebren elecciones en los próximos 30 días hasta que el país "recupere su salud".

Por su parte, Rodríguez reiteró este domingo su disposición a trabajar en una "agenda de cooperación" con Estados Unidos.

En una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador de Venezuela ante el organismo, Samuel Moncada, denunció la "violación flagrante" de la Carta de la ONU y el derecho internacional por parte de Estados Unidos y revindicó el respeto a la inmunidad, la liberación y retorno de Maduro. También exigió a los países miembros una condena "inequívoca" del uso de la fuerza contra Venezuela, la reafirmación del principio de no adquisición de territorio ni de recursos mediante la misma, y la adopción de medidas para la desescalada, la protección de la población civil y el restablecimiento del derecho internacional.

Estados Unidos defendió la operación y negó estar en guerra o en una ocupación de Venezuela. Su embajador ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que Maduro es "un narcotraficante" y "un presidente ilegítimo", y sostuvo que la detención fue una "acción policial" destinada a proteger a los estadounidenses del narcoterrorismo.

Otros países como Colombia, Chile, Brasil, México, Cuba y Nicaragua rechazaron el ataque, mientras que Argentina, Paraguay y Panamá abogaron por el comienzo de una transición política en Venezuela.

