Diosdado Cabello arremete contra Gustavo Petro por pedir libertad de preso político: esto dijo

El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Diosdado Cabello , se refirió al presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario colombiano exigiera desde su cuenta de X la libertad de dos presos políticos en el vecino país.

Gustavo Petro mencionó que no irá a la posesión de Nicolás Maduro porque, “igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela”.

La mano derecha de Nicolás Maduro respondió así al mensaje publicado en X por el presidente colombiano, quien condenó la detención de Márquez, a quien se refirió como amigo suyo, y abogó por "la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas" en Venezuela.

(Lea también: ¿Quiénes son los presos políticos que Petro mencionó cuando anunció que no irá a posesión de Maduro?)

Publicidad

¿Qué dijo Diosdado Cabello sobre Petro?

"El que estaba al frente de eso se llama Enrique Márquez, parte del golpe de Estado que quieren dar en Venezuela. Aquí no hay ángeles, y menos en los opositores, para los que andan defendiéndolo, ¿oíste, (Gustavo) Petro? Defiéndelo, (...). Puede ser tu amigo, pero es un delincuente", expresó Diosdado Cabello.

Cabello confirmó la detención del excandidato presidencial opositor Enrique Márquez -un día después de que ONG y partidos políticos denunciaran su arresto-, y lo acusó de supuestamente planear un "golpe de Estado" para el 10 de enero, día de la toma de posesión.

Enrique Márquez, excandidato presidencial venezolano detenido por el gobierno de Maduro - FEDERICO PARRA/AFP

Publicidad

¿De qué culpan a Enrique Márquez?

Diosdado Cabello dijo que Márquez, según un documento de 21 páginas presuntamente encontrado en su computadora, había propuesto celebrar el acto de juramentación del líder de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia -quien reivindica la victoria en los comicios de julio-, en una embajada venezolana en el exterior.

"Como el caballero no puede venir para acá, o no quiere venir para acá, se van a reunir cinco delincuentes en la sede de una embajada del extranjero", dijo Cabello, quien indicó que las sedes diplomáticas del país caribeño en Estados Unidos y en Perú, con los que Caracas no tiene relaciones, fueron tomadas por los Gobiernos de estos países.

Según el documento leído por Cabello durante la transmisión de su programa semanal en el canal estatal VTV, la propuesta consistía en "juramentar ante una asamblea de ciudadanos venezolanos" a González Urrutia como mandatario para el período 2025-2031, en "una sede diplomática de la República de Venezuela, como una extensión irrenunciable de la soberanía de la república en el exterior".

Por otra parte, Cabello vinculó a Márquez con un funcionario del Buró Federal de Investigaciones (FBI, sigla en inglés) que, según las autoridades nacionales, fue detenido el martes en Venezuela junto con otros seis extranjeros, a los que el Ejecutivo de Maduro señala como "mercenarios", entre ellos también un militar estadounidense, dos colombianos y tres ucranianos.

Publicidad

(Lea también: Venezuela distribuirá carteles de "se busca" contra Andrés Pastrana y otros expresidentes)

La esposa de Márquez, Sonia Lugo, denunció este miércoles que fue detenido durante la mañana del martes por "grupos parapoliciales" que, usando la "fuerza como ley", pretenden "callar e intimidar" a quienes quieren un "mejor país" y tienen una "visión distinta".

Publicidad

Márquez, también exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y exdiputado, exigió en numerosas ocasiones la publicación de las actas de las votaciones de julio, y rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó la controvertida reelección de Maduro proclamada por el organismo comicial, que no publicó el resultado desglosado que pruebe ningún triunfo, como fija su propio cronograma.