Presidente Trump confirma que dio luz verde a la CIA para hacer operaciones encubiertas en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, tras el informe que publicó The New York Times.

De acuerdo con el diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, la CIA podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o su Ejecutivo, ya sea unilateralmente o en conjunto como parte de una operación militar más amplia. Sin embargo, se desconoce si la agencia está ya planeando alguna acción o si están concebidas como un plan de contingencia.



¿Por qué autorizó a la CIA a ir a Venezuela?

Según dijo en una rueda de prensa que ofreció en la Oficina Oval Dio de la Casa Blanca, autorizó las operaciones por dos razones: “Porque Venezuela ha enviado a miles de criminales del Tren de Aragua y terroristas de instituciones mentales” a territorio estadounidense, lo que representa una amenaza para la seguridad nacional. Los líderes de ese país han "vaciado sus cárceles" para enviar a presos a Estados Unidos, recalcó.

También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense, la que es la segunda razón, lo cual es una amenaza para la seguridad del país y miles de ciudadanos que mueren por sobredosis, señaló.



Al ser preguntado sobre si la CIA tiene autoridad para derrocar o sacar a Nicolás Maduro, contestó: “No quiero responder una pregunta como esa, es ridículo que me hagan esa pregunta, no es una pregunta ridícula, sino que sería ridículo de mi parte responder a eso. Pero yo creo que Venezuela está sintiendo el calor”.

Noticia en desarrollo.