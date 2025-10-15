Presidente Trump confirma que dio luz verde a la CIA para hacer operaciones encubiertas en Venezuela

Publicidad
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, tras el informe que publicó The New York Times.
De acuerdo con el diario, que cita como fuentes a funcionarios estadounidenses, la CIA podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o su Ejecutivo, ya sea unilateralmente o en conjunto como parte de una operación militar más amplia. Sin embargo, se desconoce si la agencia está ya planeando alguna acción o si están concebidas como un plan de contingencia.
Según dijo en una rueda de prensa que ofreció en la Oficina Oval Dio de la Casa Blanca, autorizó las operaciones por dos razones: “Porque Venezuela ha enviado a miles de criminales del Tren de Aragua y terroristas de instituciones mentales” a territorio estadounidense, lo que representa una amenaza para la seguridad nacional. Los líderes de ese país han "vaciado sus cárceles" para enviar a presos a Estados Unidos, recalcó.
También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense, la que es la segunda razón, lo cual es una amenaza para la seguridad del país y miles de ciudadanos que mueren por sobredosis, señaló.
Al ser preguntado sobre si la CIA tiene autoridad para derrocar o sacar a Nicolás Maduro, contestó: “No quiero responder una pregunta como esa, es ridículo que me hagan esa pregunta, no es una pregunta ridícula, sino que sería ridículo de mi parte responder a eso. Pero yo creo que Venezuela está sintiendo el calor”.
Noticia en desarrollo.