Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Quiénes iban a bordo y a dónde viajaban? Nuevos datos de lancha atacada por EE. UU. en el Caribe

¿Quiénes iban a bordo y a dónde viajaban? Nuevos datos de lancha atacada por EE. UU. en el Caribe

Según medios de Venezuela, la pequeña embarcación transportaba droga y la ruta era controlada a través de un GPS. La pequeña embarcación, de unos 12 metros de largo, salió el domingo en la noche desde una población del estado Sucre.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: septiembre 04, 2025 12:28 p. m.
Comparta en:
Embarcación que atacó Estados Unidos en el Caribe.
Embarcación que atacó Estados Unidos en el Caribe.
Captura de video