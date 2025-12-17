Presidente Gustavo Petro afirma que Nicolás Maduro es un "dictador por concentrar poderes"

El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó este martes que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, es un "dictador", pero aseguró que no existe evidencia de que sea un narcotraficante, como sostiene Estados Unidos. "Maduro es dictador por concentrar poderes, pero no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es una narrativa de los EEUU.", dijo Petro, en su cuenta de X.

El mandatario respondió así a una crítica en la red social de la periodista Ángela Patricia Janiot, quien preguntó: "¿Por qué será que Gustavo Petro no tiene ningún pudor en llamar nazi y fascista al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?".

La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado a Maduro como el líder del Cartel de los Soles —calificado por Washington como un grupo terrorista—, acusación que el Gobierno venezolano niega tajantemente. Petro, considerado un aliado de Maduro, propuso el mes pasado un "gobierno de transición compartido" en Venezuela para solucionar la crisis que vive ese país y evitar también una intervención extranjera, como denuncia Caracas tras el despliegue aeronaval de Estados Unidos en aguas del mar Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico.



Con relación a Kast, de ultraderecha, y su triunfo del pasado domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, Petro dijo ese día que en América "vienen los vientos de la muerte" y añadió que "jamás" le dará la mano "a un nazi y a un hijo de nazi", lo que provocó una carta de protesta del Gobierno del presidente Gabriel Boric.



Pese a esa nota de protesta, el mandatario colombiano volvió a llamar este martes "nazi" a Kast.

"Lo que ha ganado en Chile no es la derecha, no se confundan, lo que ha ganado es la extrema derecha que en Latinoamérica, es simple y puro fascismo. Son nazis y no solo franquistas y desatan, y no se arrepienten, genocidios", escribió Petro en la red social X.

El gobierno de Estados de Unidos designó al Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal de Colombia, como una organización terrorista extranjera, informó este martes el secretario de Estado, Marco Rubio. "Hoy, el Departamento de Estado designa al Clan del Golfo como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)", indicó Rubio en un comunicado.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, esta "organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros" tiene como "principal fuente de ingresos el narcotráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas". El Clan del Golfo es "responsable de ataques terroristas contra funcionarios públicos, agentes del orden, personal militar y civiles en Colombia", agregó Rubio sobre la banda, actualmente en medio de diálogos de paz con el Gobierno del presidente del país suramericano, Gustavo Petro.

