El drama de la madre de un joven deportado por EE. UU. a El Salvador: “Mi hijo no es delincuente” La mamá de un joven que fue deportado a una cárcel en El Salvador manifiesta que reconoció a su hijo en un video por un particular tatuaje que tiene en el cuello y asegura que él no pertenece al Tren de Aragua.