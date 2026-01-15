Envían refuerzos militares a Groenlandia mientras que Trump insiste en que debe ser de EE. UU.

Los habitantes de Groenlandia consideran insultantes las insistentes amenazas del presidente Donald Trump de comprar el territorio y tienen un mensaje directo y sencillo para él: el país no está a la venta. Entretanto, Francia, Alemania, Suecia y Noruega anunciaron el envío de soldados para una misión europea militar en lo que han llamado Operación Resistencia Ártica. (Lea también: El plan que Trump habría ordenado para invadir Groenlandia y que tendría apoyo del Reino Unido)

Uno de los primeros en pronunciarse, tas la reunión entre los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia con funcionarios del Gobierno estadounidense y donde no hubo acuerdos, fue el presidente francés, Emmanuel Macron.

"Un primer equipo de militares franceses ya está sobre el terreno y será reforzado en los próximos días con medios terrestres, aéreos y marítimos", aseguró Macron, en un discurso ante las Fuerzas Armadas en la base aérea de Istres, en el sureste de Francia, con motivo del nuevo año.



El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con anexionar Groenlandia alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo la ocuparían Rusia o China. Washington aseguró que analiza comprarla, sin descartar una intervención militar.



La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, que rechaza la voluntad de Estados Unidos de hacerse con este territorio rico en recursos minerales, señaló ese jueves que se está formando "un grupo de trabajo" para abordar cómo se podría mejorar la seguridad en el Ártico.

"Francia y los europeos deben seguir estando presentes allí donde sus intereses estén amenazados, sin escalada, pero inflexibles en el respeto de la soberanía territorial", expresó Macron, para quien "el papel" de su país es "estar al lado de un Estado soberano para proteger su territorio".

El presidente francés llamó también a no escatimar esfuerzos para aumentar en 36.000 millones de euros adicionales (41.890 millones de dólares) el presupuesto de sus Fuerzas Armadas para 2030, en un contexto de elevados déficit y deuda públicos.

"Para ser poderoso en este mundo tan brutal hay que ir más rápido y más fuerte", subrayó Macron, para quien este monto adicional permitiría acelerar el rearme y reforzar la seguridad ante una Rusia vista como más amenazante para Europa.



El mensaje de los groenlandeses a Donald Trump

En las calles de Nuuk, la capital de Groenlandia y hogar de unas 20.000 personas, un tercio de la población total del territorio; estos días han empezado a aparecer camisetas con la frase dirigida a Trump: "Groenlandia no está en venta".

Aqqalu Jerimiassen, líder del partido liberal-conservador Attasut y diputado en el Parlamento groenlandés, es uno de los que exhibe la prenda orgulloso, pero a la vez con evidentes muestras de preocupación en su rostro. "No quiero vivir así. No quiero vivir con este miedo. Quiero poder dormir sin preocupación", explica cuando se le pregunta cómo está llevando el acoso de Trump.

A preguntas de EFE, Jerimiassen, de 39 años, dice que su mensaje para el presidente estadounidense es simple: "Respeto. Somos sus aliados y lo seguiremos siendo. Cooperación, sí, podemos tener una buena cooperación. Pero ¿invasión? No, gracias. Siempre podemos ser amigos. No tenemos que enemistarnos".

Un danés que vivió más de 20 años en Groenlandia, y que prefiere no ser identificado, explica a EFE que si para cualquiera la idea de ser comprado es ofensivo, para la cultura de los inuit, los indígenas del Ártico que son la inmensa mayoría de la población de la isla, lo es especialmente. "Ninguna cantidad de dinero sería capaz de comprar Groenlandia a los groenlandeses", afirma convencido.

Y recuerda cómo hace un año, cuando Trump indicó por primera vez su intención de comprar Groenlandia y mientras trabajaba para una institución financiera en Nuuk, su oficina hizo un rápido cálculo del precio que tendría Groenlandia. "El resultado fue una cifra astronómica, entre 250 y 300 millones de coronas danesas (entre 40 y 47 millones de dólares o entre 33 y 40 millones de euros) para cada uno de los 57.000 habitantes de Groenlandia. Con esa cifra preguntamos a nuestros colegas groenlandeses si aceptarían una oferta tan astronómica. Todos la rechazaron", comenta.

Por ponerlo en contexto, la cifra total es 3,26 veces más que la cantidad que según los medios estadounidenses, Washington estaría dispuesto a ofrecer por Groenlandia. El aventurero ártico José Trejo, uno de los principales expertos españoles en Groenlandia y que cada año pasa largas temporadas en la región, coincide en que los groenlandeses están totalmente opuestos a cualquier idea de formar parte de EE.UU.

"Groenlandia no quiere pertenecer a los estadounidenses de ninguna de las maneras. Lo que pasa es que los estadounidenses van a pasar por encima como una apisonadora. Creo que los groenlandeses no están ni preparados, ni lo estamos los europeos, para la presión que va a generar Estados Unidos. Y tienen muchas fórmulas para presionar", explica.



Las amenazas de Trump sobre Groenlandia

El miércoles dijo que "Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo". (Lea también: ¿Por qué Donald Trump tiene interés en comprar Groenlandia? Claves para entender movida de EE. UU.)

"La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable", escribió el mandatario estadounidense en redes sociales.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, en un intento de rebajar las preocupaciones de Washington sobre la seguridad de Groenlandia, dijo a la AFP que Copenhague está reforzando su contingente militar en la zona y trata de conseguir "una mayor presencia de la OTAN en el Ártico".

El presidente estadounidense afirmó que la OTAN "debería liderar" la construcción del sistema avanzado de defensa antimisiles. "Si no lo hacemos nosotros, lo harán Rusia o China, ¡y eso no va a suceder!", escribió Trump.

El republicano ha amenazado en varias ocasiones con apoderarse de la vasta, estratégica y escasamente poblada isla ártica, y ha aumentado el tono desde el ataque del 3 de enero en suelo venezolano que propició la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

