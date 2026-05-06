Érika Herrera, suegra de Carolina Flores, asegura que el arma "se disparó sola"

Mientras Érika María Guadalupe Herrera permanece detenida en Venezuela a la espera de su extradición a México por el feminicidio de su nuera Carolina Flores se siguen conociendo detalles sobre lo ocurrido ese trágico 15 de abril. Desde Caracas siguen llegando reportes de lo que se encuentra en el celular de la mujer de 63 años que duró dos semanas prófuga de las autoridades.

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En un primer momento, tras la detención de la mujer en un lujoso apartamento de Caracas, Venezuela, una periodista venezolana reveló en sus redes sociales una supuesta carta escrita por la mujer en su teléfono. Según la comunicadora Jostin Montilla, en el texto la mujer le pedía perdón a su hijo y le explicaba los motivos que la llevaron a acabar con la vida de la modelo.

Tras algunos días de la captura, nuevos textos del teléfono de la mujer habrían salido a la luz. Medios internacionales como La Razón y Radio Fórmula han revelado estos supuestos escritos de la mujer que fue grabada por una cámara de monitoreo de bebés cuando disparó en repetidas ocasiones contra su nuera.



¿Qué dicen las notas que dejó Érika Herrera en su celular?

Al igual que la primera carta revelada, todos los textos hallados supuestamente en el celular de Herrera están dedicados a su hijo. Érika Herrera en todas sus notas le menciona a Alejandro Sánchez lo que la llevó a querer atacar a Carolina Flores ese día, le insiste en que sentía que la modelo le había robado a su familia.



Sin embargo, uno de los escritos de la suegra más sorprendentes hasta el momento es en el que asegura que el arma se disparó sola. Cabe recordar que las autoridades mexicanas han indicado en la autopsia de Carolina Flores y en otros informes de la necropsia que la modelo recibió seis disparos en cara y tórax y que su cuerpo presentaba hasta 12 heridas causadas por los impactos.



"Sentí que era como darle cinturonazos, pero por Dios que la pistola se disparó sola y llegó un momento que todo se puso oscuro y no sabía qué estaba pasando", habría escrito la mujer de 63 años en las notas de su celular. "Cuando me preguntaste qué había hecho, yo no sabía. Solamente quería castigarla por grosera y mamona, pero no hacerle más daño. Yo tenía el arma para protegerme y eso hice", agregó.

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Érika Herrera insistió en algo que también le dijo a su hijo ese día y que quedó grabado: "Eres mío". La madre de Alejandro Sánchez aseguró que sentía celos de Carolina Flores y la familia que había construido con su hijo. "Yo sentía que había perdido todo porque antes de ella, éramos felices juntos. No quise hacerle daño, solo quería que me diera mi lugar".

En uno de los últimos textos revelados, la suegra de Carolina Flores le insiste a su hijo en que no fue su intención dispararle a la modelo y se justifica en su edad. "Yo saqué la pistola, pero obviamente no pensaba usarla. El arma se disparó sola. Vuelvo al momento una y otra vez en mi mente y sigo sin comprenderlo. Parece que los años me están jugando una mala pasada".

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Actualmente, Érika Herrera se encuentra arrestada y privada de la libertad en una celda de Interpol en Caracas, a la espera de que se lleve a cabo su extradición a México, donde será imputada como presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores, esposa de su hijo.

De ser hallada culpable, la mujer podría enfrentar una de las penas máximas por el feminicidio de su nuera de 27 años. En Ciudad de México, donde ocurrieron los hechos, el Código Penal vigente en la capital (artículo 148 Bis) establece que el feminicidio se castiga con 40 a 60 años de prisión. En este caso, la suegra podría incluso tener una pena más grande por los agravantes que identifique la justicia.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co