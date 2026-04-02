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Noticias Caracol  / MUNDO  / "Es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde": nueva amenaza de Trump

"Es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde": nueva amenaza de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la destrucción del puente más alto de Irán e hizo una nueva amenaza en contra del régimen de ese país.

Por: EFE
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
"Es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde": nueva amenaza de Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Pool/Getty Images/AFP

Al menos 8 muertos y 95 civiles heridos dejaron varios ataques aéreos por parte de Estados Unidos en la provincia iraní de Alborz, según informaron este jueves medios locales y la agencia vinculada con la Guardia Revolucionaria de Irán, Tasnim. Las personas se encontraban celebrando el 'Día de la Naturaleza', de acuerdo con los medios estatales iraníes, que citan a las autoridades de Alborz.

Por su parte, la Media Luna Roja de Irán anunció que "desplegó equipos de rescate a las zonas atacadas" e indicó que "los ataques estadounidenses e israelíes se centraron en zonas cercanas al distrito de Azimiyeh, en Karaj. En este ataque, el puente B1, el más largo de Oriente Medio, fue uno de los objetivos".

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Uno de los ataques fue contra un puente, que aún estaba en construcción. Al respecto, el ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, publicó en su cuenta oficial de X, que "los ataques contra infraestructuras civiles, incluidos los puentes sin terminar, no obligarán a los iraníes a rendirse". (Le puede interesar: Irán lanza amenaza contra gigantes tecnológicos de Estados Unidos como Google y Apple).

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Araqchí puntualizó que "solo ponen de manifiesto la derrota y el colapso moral de un enemigo en desbandada. Todos los puentes y edificios se reconstruirán más sólidos. Lo que nunca se recuperará: el daño causado a la reputación de Estados Unidos". Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la destrucción del puente a través de una publicación en su red Truth Social.

"El puente más grande de Irán se derrumba y ya nunca volverá a utilizarse — ¡Y esto es solo el principio! ¡Es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde y no quede nada de lo que aún podría ser un gran país!", escribió Trump. Esta serie de ataques se da luego de que el presidente estadounidense asegurara este miércoles que EE.UU. completará sus objetivos militares en Irán en unas "dos o tres semanas" y amenazó al régimen iraní con golpes de "extrema dureza".

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AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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