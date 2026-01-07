En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
NICOLÁS MADURO
VENEZUELA
IPC COLOMBIA
GUSTAVO PETRO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Estados Unidos intercepta buque petrolero bajo bandera rusa vinculado a Venezuela en el Atlántico

Estados Unidos intercepta buque petrolero bajo bandera rusa vinculado a Venezuela en el Atlántico

Se trata de un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela luego de rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 7 de ene, 2026
Comparta en:
Petrolero vinculado a Venezuela.
Petrolero vinculado a Venezuela.
AFP

Fuerzas de Estados Unidos interceptaron este miércoles a un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución, informa la cadena CNN.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La operación, reportada por Fox News y CNN, se produce pocas horas después de informaciones de prensa según las cuales Rusia mandó al menos un submarino para escoltar el buque, oficialmente vacío.

Últimas Noticias

  1. Delitos por los que Estados Unidos busca a Diosdado Cabello: mantienen US$25 millones de recompensa
    Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela.
    Departamento de Justicia de EE. UU./Federico Parra/AFP
    MUNDO

    Delitos por los que Estados Unidos busca a Diosdado Cabello: mantienen US$25 millones de recompensa

  2. Tomás Guanipa.
    Tomás Guanipa.
    AFP
    MUNDO

    Tomás Guanipa, diputado opositor de Venezuela, habla sobre entrega de barriles de petróleo a EE. UU.

Conocido inicialmente como el Bella 1, este petrolero es perseguido por Washington desde que evadió un bloqueo parcial en las costas de Venezuela y frustró un intento de abordaje por parte de la Guardia Costera estadounidense el 21 de diciembre.

El buque fue renombrado en plena navegación como Marinera, y pasó a enarbolar bandera rusa.

El petrolero se encontraba el miércoles hacia las 07H00 GMT en la zona económica exclusiva de Islandia, tras una travesía del océano Atlántico en aguas internacionales, según los datos de seguimiento marítimo de Bloomberg.

Publicidad

Estados Unidos había anunciado a finales de diciembre, antes de capturar al presidente Nicolás Maduro en Caracas, la puesta en marcha de un bloqueo naval alrededor del país contra petroleros sancionados por el Departamento del Tesoro.

Ya han incautado dos, que Washington sospecha que transportaban petróleo venezolano sometido a sanciones.

Publicidad

En desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Venezuela

Nicolás Maduro

Donald Trump

Publicidad

Publicidad

Publicidad