Estados Unidos sancionó a funcionarios y redes bancarias de Irán por violenta represión en protestas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que está tomando medidas contra los responsables de la brutal represión de las autoridades de Irán a los participantes de las protestas antigubernamentales y contra "las redes bancarias clandestinas que permiten a la élite robar y blanquear los ingresos generados por los recursos naturales del país". (Lea también: Irán acusa a EE. UU. de buscar un "pretexto" para una "intervención militar": envió carta a ONU)

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Administración de Donald Trump afirmó en un comunicado que "Estados Unidos apoya al pueblo iraní, que protesta por sus derechos fundamentales" y denunció que "el régimen continúa financiando actividades desestabilizadoras y perjudiciales en todo el mundo".

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre por la caída del valor de la moneda local y han crecido hasta convertirse en manifestaciones más amplias por las graves dificultades económicas, el incumplimiento de los derechos humanos y los desafiantes llamados a la caída del profundamente arraigado establishment clerical.



No obstante, el jefe de la diplomacia iraní subrayó que las protestas internas ya se encuentran bajo control según su Gobierno y que las muertes recientes no son responsabilidad directa de las autoridades iraníes.



Canadiense muerto en manifestaciones de Irán

No obstante, la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, dijo que "acabo de enterarme de que un ciudadano canadiense ha muerto en Irán a manos de las autoridades iraníes", sin dar más detalles.



Añadió que la respuesta de Teherán a las "protestas pacíficas" ha "llevado al régimen a despreciar flagrantemente la vida humana".



¿A qué funcionarios de Irán sancionó Estados Unidos?

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció las medidas pese a que las manifestaciones parecen haber disminuido en los últimos días ante la represión y un bloqueo de internet que duró casi una semana.

Publicidad

"Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su reclamo de libertad y justicia", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado, añadiendo que las sanciones se tomaron por orden del presidente Donald Trump.

Entre los sancionados se encuentran Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a quien Washington acusó de coordinar la represión y de ordenar el uso de la fuerza contra los manifestantes.

Publicidad

Cuatro comandantes regionales de las Fuerzas del Orden y de la Guardia Revolucionaria de Irán también fueron sancionados por su participación en la represión en las provincias de Lorestán y Fars.

Las fuerzas de seguridad en Fars "han asesinado a innumerables manifestantes pacíficos" y los hospitales están "tan saturados de pacientes con heridas de bala que no pueden admitir a otro tipo de pacientes", según el comunicado de Bessent.

El Tesoro identificó igualmente a 18 personas y entidades acusadas de operar redes que lavan miles de millones de dólares de las ventas de petróleo iraní a través de empresas fachada en Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Reino Unido.

Las sanciones congelan cualquier activo estadounidense de las personas y entidades designadas y prohíben a los estadounidenses realizar transacciones comerciales con ellas.

Publicidad

Las instituciones financieras extranjeras se exponen a sanciones secundarias por realizar transacciones con las entidades sancionadas.

Esta medida se suma a la campaña de "máxima presión" de la administración de Donald Trump contra Irán.

Publicidad

En 2025, el Tesoro sancionó a más de 875 personas, buques y aeronaves como parte de esta iniciativa, según informó.



"No hay plan de ahorcamientos"

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que no existe ningún plan para ahorcar a manifestantes detenidos durante las protestas y rechazó las versiones que circulan sobre ejecuciones por ese motivo.

El canciller señaló, durante una entrevista exclusiva con Fox News, que las versiones sobre ahorcamientos forman parte de una campaña de desinformación y reiteró que no se planea ejecutar a ningún manifestante.

"Puedo decir con total confianza que no existe ningún plan de ahorcamiento", aseguró y pidió "buscar a los responsables fuera de Irán. Tenemos evidencias de que se trata de un complot israelí que ha fracasado", afirmó Araghchi, quien pidió a la comunidad internacional centrarse en soluciones diplomáticas y evitar medidas que puedan escalar la tensión en la región.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP/REUTERS