Kali Uchis, cantante colombiana, anuncia retiro de su canción con D4vd tras muerte de Celeste Rivas

El caso del homicidio de Celeste Rivas, una joven de 15 años, en Estados Unidos tiene pendiente al mundo de nuevos detalles y hallazgos en la investigación. Por ahora, los detalles que más han llamado la atención es que su cuerpo fue hallado en un carro Tesla del rapero D4vd, con quien aparentemente tenía una relación amorosa desde hace varios años.

En las redes sociales los internautas se han volcado contra el rapero de 20 años y quienes están ligados a él. Un ejemplo de ello es la cantante colombiana Kali Uchis, quien tiene una canción en colaboración con el rapero.



¿Qué dijo Kali Uchis sobre D4vd?

A través de redes sociales, Kali Uchis recibió comentarios de personas que le preguntan por su vínculo con el rapero de 20 años. Esto porque este 2025 la colombo-estadounidense presentó 'Crashing' una canción en colaboración con D4vd. La artista confirmó que está en proceso de eliminar el tema de las plataformas.

"Tu amigo D4vd es un asesino", le escribió una persona en una de sus recientes publicaciones a Kali Uchis. Otra persona respondió: "¿Pero cómo se supone que ella iba a saberlo?", defendiendo a la cantante.



Sin embargo, Kali Uchis no se quedó callada y decidió dejar clara cuál es su relación con el rapero y la decisión que tomó ante lo ocurrido con Celeste Rivas. "No es mi amigo, hice una canción con él, la cual está en proceso de ser eliminada debido a las noticias perturbadoras de hoy", escribió la intérprete de 'Telepatía'.

Por otro lado, la cantante colombiana también agradeció a la persona que la defendió y le dijo: "Está bien, bb, gente como esta es la razón por la que siempre se culpa a las mujeres por lo que hacen los hombres, lol. La misoginia internalizada de este mundo, supongo". La mujer subrayó cómo, en una situación como esta, las personas llegan incluso a criticarla más a ella por tener una canción con el rapero que al mismo cantante por los hallazgos del caso que lo vinculan con Celeste.



¿Qué se sabe del caso de Celeste Rivas y D4vd?

El macabro descubrimiento tuvo lugar el lunes 8 de septiembre en un depósito de remolque en la cuadra 1000 de Mansfield Avenue, en Hollywood, luego de que agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles respondieran a una llamada de alerta por un "mal olor" que emanaba del vehículo alrededor de las 12:20 p. m.

Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron la presencia de restos humanos en el maletero frontal del carro. El cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de descomposición, estaba envuelto en plástico o dentro de una bolsa, según diferentes reportes. El automóvil había sido trasladado al depósito de remolque desde Hollywood Hills aproximadamente una semana antes del hallazgo.

Tristemente, lo que se confirmó es que era una adolescente de 15 años llamada Celeste Rivas, quien tiempo atrás fue reportada como desaparecida. Tras identificar el cuerpo, las autoridades han podido establecer más detalles sobre lo que pudo haber ocurrido. Lo primero que se conoció es que Celeste Rivas fue reportada como desaparecida en la zona de Lake Elsinore, California, en 2024.

Tras esta noticia, un representante del artista dio a conocer que D4vd está al tanto de la situación y que está cooperando con las autoridades, a pesar de encontrarse en gira de conciertos -algunos de ellos cancelados en medio de la situación-. “Aunque sigue en tour, está completamente dispuesto a colaborar con la investigación”, señaló el vocero.

