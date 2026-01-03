Estas son las instalaciones militares de Venezuela atacadas por EE. UU.: mapas y videos

Caracas, Venezuela, amaneció este sábado bajo tensión tras múltiples explosiones y sobrevuelos de aviones en distintos puntos de la capital y estados cercanos, en medio de lo que el Gobierno venezolano calificó como una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos.



Según el comunicado oficial, los ataques se registraron en localidades civiles y militares de los estados Miranda, Aragua, La Guaira y en Caracas, lo que llevó al Ejecutivo a ordenar el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

“Se ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país”, dijo el Gobierno en un comunicado leído en la televisión estatal VTV.Entre los puntos afectados en la capital destacan Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, y la base aérea de La Carlota, donde vecinos reportaron explosiones, cortes de luz y ráfagas de disparos. También se registraron detonaciones en sectores como El Valle, Los Próceres, La Pastora y 23 de Enero.

En el litoral central, testigos informaron que las explosiones estremecieron edificios cercanos al puerto de La Guaira, mientras en el estado Miranda se reportaron detonaciones en Higuerote. En Aragua, los ataques alcanzaron zonas de Maracay, la capital regional.



En redes sociales circulan imágenes que muestran explosiones en distintos sectores de Caracas, mientras usuarios reportan detonaciones en el principal complejo militar del país, Fuerte Tiuna, ubicado al oeste de la ciudad, así como en la base aérea de La Carlota.





Nicolás Maduro ordena estado de "conmoción exterior"

Nicolás Maduro declaró el estado de “conmoción exterior” y anunció la implementación de un decreto para “proteger el territorio nacional y pasar de inmediato a la lucha armada”, además del despliegue militar y policial en todo el país.



“Este hecho constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”, añadió el Gobierno, alertando que la agresión “amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe”.Estados Unidos no ha confirmado oficialmente los objetivos atacados, aunque medios como CBS News reportaron que el presidente Donald Trump ordenó ataques contra instalaciones militares en Venezuela como parte de su campaña contra una presunta red de narcotráfico.



Donald Trump ordenó ataques en Venezuela, según CBS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado esta noche atacar objetivos dentro de Venezuela, incluidos militares, en una escalada de su campaña de presión al régimen de Nicolás Maduro, según informaron fuentes de la Administración a CBS News.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a al medio CBS News que Trump ha ordenado los ataques en territorio venezolano poco después de que se escucharan explosiones y sobrevuelos cerca de Caracas en las primeras horas de la madrugada del sábado.

El medio Fox News tambien confirmó que Trump ha ordenado los ataque aéreos contra varios objetivos dentro de Venezuela, con un mayor foco en la zona costera alrededor de La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiquetía y en una zona que incluye posibles objetivos militares clave para el régimen de Maduro.

Otros medios estadounidense al principio solo indicaban que Estados Unidos estaba al tanto de las detonaciones, pero no confirmaban que se trataran de ataques ordenados por la Casa Blanca.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, expresó la "profunda preocupación" de su Gobierno por las explosiones ocurridas esta madrugada en Caracas y otros lugares de Venezuela por "la consecuente escalada de tensión en la región".

