En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DANIEL GARCÍA-PEÑA
TRUMP ARREMETE CONTRA PETRO
TORMENTA TROPICAL MELISSA
ALIAS ARAÑA
LUIS DÍAZ
COLOMBIA FEMENINA SUB-17
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Exjugador de fútbol es procesado por abusar sexualmente a una trabajadora del equipo

Exjugador de fútbol es procesado por abusar sexualmente a una trabajadora del equipo

Álvaro Aguado, exfutbolista del Espanyol de Barcelona, es procesado por el delito de agresión sexual a una trabajadora del equipo en el baño de una discoteca en España.

Por: EFE
Actualizado: 23 de oct, 2025
Comparta en:
Exjugador del Espanyol es acusado de abuso sexual
Instagram: @alvaroaguado10

Publicidad

Publicidad

Publicidad