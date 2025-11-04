¿A qué se enfrentan señalados asesinos de Jaime Esteban Moreno y cuántos años de cárcel pagarían?

A las 9:00 de la mañana del miércoles será la audiencia de imputación de cargos contra Juan Carlos Suárez, el hasta ahora primer capturado por el homicidio del joven Jaime Esteban Moreno, estudiante de la universidad de Los Andes, en hechos ocurridos en la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, norte de Bogotá.

Este caso abrió varias preguntas sobre las responsabilidades penales que tendría que enfrentar Carlos Suárez, además del segundo joven implicado en el homicidio del joven estudiante de 20 años.

Francisco José Sintura, abogado penalista, habló en Noticias Caracol y explicó cuál es el delito por el que podrían ser acusados los señalados responsables. “Pues tal como se deduce de los hechos narrados por el abogado de la familia, el estudiante fallecido y los videos que se han mostrado, la agresión se produjo primero por fuera del establecimiento comercial en el que inicialmente se encontraba el agredido. Segundo, varios minutos después de la salida de ese lugar y tercero, en dos momentos o en dos lugares distintos”, mencionó el abogado.



Agregó el abogado que, “en consecuencia, lo que se concluye es que los agresores tuvieron el tiempo necesario para perseguirlo, incluso cercarlo y atacarlo, y en ello intervinieron por lo menos dos personas. Adicionalmente, el primer golpe que se produce en el segundo momento, en el segundo video, evidencia que se atacó a la persona por la espalda y ello produjo la caída del estudiante y estando en esa estado de indefensión, nuevamente es atacado brutalmente en su cara, en su rostro, en su cabeza para causarle un mayor daño”.



Así que, según Sintura, probablemente la Fiscalía General de la Nación, “con base en los testimonios y los vos que han sido recogidos, podría imputar a los agresores un homicidio agravado, porque la agresión fue el producto de un motivo fútil de absoluta intolerancia. Además, se colocó a la víctima en un estado de indefensión y se obró con sevicia y con brutalidad. Pero, además, en la agresión intervienen dos personas, hay otro perpetrador, además del capturado y es una circunstancia que agrava la situación y que condiciona la pena para colocarla en estado mucho mayor”.

En cuanto a la pena que podrían pagar los señalados asesinos del joven Jaime Esteban Moreno, el abogado Sintura sostuvo que “el mínimo de pena para una de esta naturaleza es de 25 años”.

Sobre el hecho de haber huido del lugar después de dejar malherida a la víctima, Sintura manifestó que “haber abandonado el lugar de los hechos dejando a la persona es en ese estado aumentando su sufrimiento, pues constituye una circunstancia que el juez valorará para aumentar probablemente la pena, pues abandonar el lugar de los hechos hace más nocivas las consecuencias del delito. No es propiamente una omisión de socorro, sino un acto postdelectual que agrava la pena”.

Finalmente, sobre el peso que tienen las grabaciones de cámaras de seguridad en las investigaciones y en la decisión que tome el juez, el abogado señaló que “en las investigaciones que adelanta la Fiscalía, los videos en lugares públicos es una herramienta supremamente valiosa, como son cámaras que están dispuestas en las calles mismas o que son videos que pudieron tomar transeúntes o personas que estaban cerca del lugar de los hechos, esos videos son elementos materiales probatorios valiosos para efectos de la investigación, la acusación y la determinación de responsabilidad, siempre y cuando se pueda determinar su origen, es decir, haya trazabilidad y se haya hecho un apropiado procedimiento de cadena de custodia de esos elementos materiales probatorios. Son muy valiosos para estas investigaciones”.



Se conoce rostro de segundo implicado en homicidio de Jaime Esteban Moreno

Un video captado por las cámaras de seguridad del establecimiento nocturno se ha convertido en una pieza clave para los investigadores, pues muestra las últimas horas previas al asesinato de Jaime Esteban Moreno. A las 4:28 a. m., una de las cámaras registra entre los asistentes a un joven vestido de negro con orejas de conejo y a otro sin camiseta, calvo y con la cabeza pintada de rojo. Este último corresponde a Juan Carlos Suárez, único capturado hasta el momento.

Otra cámara evidencia la salida de Jaime Esteban y su amigo, quienes caminan tranquilamente a pocos metros del lugar. Segundos después aparecen los dos sujetos vistos dentro del bar, sin indicios de riña. Luego se observa a la víctima dirigiéndose hacia un Oxxo, donde, según allegados, ocurrió el altercado.

Las imágenes muestran los últimos minutos de vida del joven de 20 años: detrás de él y su amigo corre Juan Carlos Suárez, seguido por el hombre con orejas de conejo y una mujer disfrazada. En cuestión de segundos, los tres se aproximan a la víctima.

Posteriormente, se ve cómo interceptan a Jaime Esteban. Suárez presuntamente lo golpea y lo derriba, mientras su amigo intenta intervenir sin éxito. Luego, el sujeto vestido de negro se suma a la agresión.

La Fiscalía continúa recolectando videos y reconstruyendo los hechos para imputar cargos contra Juan Carlos Suárez y avanzar en la captura del segundo implicado.

