Famoso exluchador y músico de 50 años fue hallado sin vida en un lago en Texas

El mundo del deporte y la música en Texas se encuentra de luto tras la repentina muerte de Jimmy “Jim” Chaikong, exluchador de artes marciales mixtas (MMA) y músico, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado domingo 24 de agosto en el lago Eagle Mountain, al noroeste de Fort Worth. El caso ha conmocionado a la comunidad local no solo por las circunstancias del accidente, sino también porque sus dos hijos pequeños, que lo acompañaban en una embarcación, lograron sobrevivir tras ser rescatados por navegantes cercanos.



¿Qué le pasó al exluchador?

De acuerdo con la información confirmada por CBS News y WFAA, las autoridades del Distrito Regional de Agua de Tarrant recibieron un llamado de emergencia el sábado 23 de agosto, alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando dos niños fueron vistos en el agua gritando por ayuda. Testigos que navegaban por la zona lograron rescatarlos y dieron aviso inmediato a los equipos de emergencia.

Los menores relataron que se encontraban en una pequeña embarcación con su padre Jimmy “Jim” Chaikong, que habría perdido el control. Minutos después, se encontró un velero abandonado en el área. La búsqueda continuó durante toda la noche y finalmente, en la mañana del domingo, el cuerpo de Jim Chaikong fue recuperado del lago.

La investigación sigue en curso y, hasta el momento, las autoridades no han confirmado la causa exacta de la muerte ni las condiciones en las que la embarcación quedó a la deriva.



Las autoridades locales no han entregado detalles sobre el estado de la embarcación ni las condiciones que llevaron al accidente. El Distrito Regional de Agua de Tarrant se ha limitado a confirmar que la investigación sigue abierta. La zona del lago Eagle Mountain es un destino frecuente de actividades recreativas, pero también ha registrado accidentes similares en el pasado, lo que plantea interrogantes sobre las medidas de seguridad náutica.

Mientras la investigación avanza, la familia y los amigos de Chaikong enfrentan el dolor de una pérdida inesperada. Los dos niños que sobrevivieron al accidente se encuentran bajo el cuidado de sus familiares.

¿Quién era Jim Chaikong?

Jim Chaikong, de 50 años, fue conocido en el circuito local de artes marciales mixtas. Su última pelea registrada se remonta a noviembre de 2010, cuando se enfrentó al luchador Mike Rio, según datos de ESPN. Aunque nunca alcanzó la fama global de otros peleadores, quienes lo conocieron resaltan que su estilo competitivo y su disciplina lo convirtieron en un referente para muchos jóvenes que soñaban con abrirse paso en este deporte.

Tras retirarse de las peleas profesionales, Chaikong encontró una nueva pasión en la música. Su perfil público muestra que se dedicó a promover artistas emergentes en Texas, al tiempo que impulsaba su propio camino como músico. Se desempeño como director general del Campeonato Estatal de Autores de Canciones de Texas y fundó su propia compañía de entretenimiento, con la que buscaba dar espacio a talentos locales.

Su socia y amiga Cynthia Anderson lo describió como un hombre que valoraba lo auténtico: “Apreciaba a los amigos genuinos y las cosas sencillas. Como poder hacer reír a sus hijos todos los días. Ese fue su mayor logro”, declaró a WFAA. Más allá de su trayectoria en el octágono y la música, la vida de Chaikong estaba marcada por un elemento en común: su devoción hacia sus hijos, ambos menores de 12 años.

“Todo lo que hacía giraba en torno a ellos”, recordó su amigo Ryan Reynolds en declaraciones a CBS News. “Era muy decidido, siempre constante, siempre positivo. Me siento profundamente honrado de haber sido su amigo”.

El tío de los niños, identificado como Ryano, declaró a WFAA que, para los pequeños, su padre era “su héroe”. La comunidad ha resaltado que, aunque el accidente aún deja muchas preguntas sin respuesta, lo importante fue que los menores pudieron ser rescatados con vida.

