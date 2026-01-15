En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Habla novia de menor colombiano asesinado en Estados Unidos: víctima sufría de acoso escolar

Habla novia de menor colombiano asesinado en Estados Unidos: víctima sufría de acoso escolar

Al parecer, fueron otros menores de su colegio los que le quitaron la vida a Johan Sánchez, quien fue asesinado en frente de su novia cuando intentaba escapar de sus agresores.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 15 de ene, 2026
“Pasaron cosas frente a mis ojos que nunca pensé vivir”, dijo la novia de Johan Sánchez -
Noticias Caracol

En un poblado de Illinois, Estados Unidos, hay consternación por el asesinato de Johan Sánchez, un joven colombiano de tan solo 17 años. Lo atacaron a tiros después de salir de su colegio. Su novia habló con el medio aliado CBS y narró el lamentable episodio.

El dolor es indescriptible para Donna Medina de 17 años. Ella estaba presente cuando su novio Johan Sánchez de la misma edad fue asesinado a tiros. “Pasaron cosas frente a mis ojos que nunca pensé vivir”, narró.

Autoridades locales informaron que pasadas las 3:20 de la tarde, los agentes policiales recibieron una llamada que reportaba disparos y hallaron a un joven de 17 años herido de bala.

Johan Sánchez, joven asesinado en EE. UU. sufría acoso escolar, según su novia

Donna asegura que Sánchez sufría acoso escolar en la preparatoria Morton East y a ese acoso atribuye el trágico desenlace que se produjo después de la salida de clases. La joven indicó que después de la escuela iban a tomar el autobús como siempre, pero cuando llegaron a la parada había un grupo de menores esperándolo.

Donna dijo que Sánchez corrió y ella corrió detrás de él. Entonces, oyó un disparo. Aseguró que el primo de su novio, quien también caminaba con ellos y también sufría de acoso, intentó defenderse de los otros menores. Uno de ellos tenía un arma, golpeó al primo con la culata y empezó a disparar. “Lo que alcanzo a observar fue en el pecho (la bala)”.

Donna dejó caer su mochila e intentó acercarse a la víctima. “Me voy a acercar a él y le pegan el otro en el lado del tobillo”, mencionó. Consternada, contó que intentó salvarlo. “Los primeros auxilios, pero no pude. Ya era tarde. Ya cuando lo miré ya le estaba pálido, ya no respiraba”. La familia del joven aseguró que muchas veces alertaron al colegio, pero no fue escuchada.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

