Brutal agresión contra niña de 4 años en Sibaté, Cundinamarca: el padrastro, principal sospechoso

En Sibaté, Cundinamarca, hay consternación por la brutal agresión contra una niña de 4 años, al parecer, a manos de su padrastro. En cámaras de seguridad quedó registrado cómo este hombre habría golpeado a la menor. Presuntamente, tras agredir a la pequeña, el señalado habría huido al municipio de Soacha.



El coronel Juan Andrés Gómez, comandante de la Policía de Soacha, habló con Noticias Caracol y contó cuál es el estado de la niña: “La Policía acompañó a la menor de edad y a su madre al hospital de la localidad. La menor está fuera de peligro; presenta diferentes contusiones en partes del cuerpo, pero no comprometen su vida”.



¿Cómo está la niña de 4 años agredida en Sibaté?

Según el comandante, las autoridades fueron alertadas por medio de una llamada telefónica y que “la Policía de Infancia y Adolescencia llegó a la residencia de la menor, encontró a la madre y a la menor producto de la agresión, fueron acompañadas por la Comisaría de Familia y la menor fue trasladada al centro asistencial en primera instancia para el restablecimiento de derechos y la atención de la menor”.

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Sobre el agresor de la niña, el coronel dijo que “tenemos la identidad de esta persona, un sujeto de nacionalidad extranjera. Estamos articulando todas nuestras capacidades de Policía Judicial y de vigilancia para encontrar a este sujeto”.

Julián Sánchez Perico, alcalde de Soacha, se pronunció a través de redes sociales y dijo que en su municipio “no habrá refugio para quienes atenten contra nuestros niños y niñas. Como alcalde, pero también como padre de familia, siento profunda indignación ante la brutal agresión de la que fue víctima una niña de tan solo 4 años en el municipio de Sibaté”.



Agregó que “Winder Alexis Moreno, señalado de este hecho, se encuentra prófugo de la justicia. Si está escondido en Soacha, necesitamos la ayuda de la ciudadanía para ubicarlo. Ofrecemos una recompensa de $10 millones por información que permita su captura. Ayúdennos a capturarlo. Todo el peso de la ley contra este violentador”.



El secretario de Gobierno de Soacha, Carlos Rojas, dijo en Noticias Caracol que “rechazamos este tipo de violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Hoy les pedimos a todas las autoridades la captura inmediata de esta persona, quien tendrá que responder por los daños que ha ocasionado. Los videos son evidentes, escalofriantes y razonables; por eso, desde el gobierno de la ciudad, nuestro alcalde Julián Sánchez Perico ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos. Solamente se requiere de una llamada y a ubicación de esta persona para que sea capturada y puesta a disposición de la autoridad competente”.



¿Cómo denunciar maltrato infantil?

En Colombia, la denuncia del maltrato infantil es un deber ciudadano y un mecanismo clave para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de una situación de abuso físico, psicológico, negligencia o violencia sexual puede y debe reportarla ante las autoridades competentes.

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Para denunciar, se puede acudir directamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de velar por la protección integral de la niñez. Esto puede hacerse a través de sus líneas telefónicas gratuitas (como la línea 141), disponibles las 24 horas, o de manera presencial en sus centros zonales. También es posible poner la denuncia ante la Policía Nacional, especialmente en los casos urgentes, llamando al 123 o acudiendo a una estación de policía.

Otra opción es dirigirse a la Fiscalía General de la Nación, donde se pueden interponer denuncias formales cuando se sospeche la comisión de un delito. Asimismo, las comisarías de familia, presentes en la mayoría de municipios, tienen la facultad de recibir denuncias y activar medidas de protección inmediatas para el menor afectado.

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La persona denunciante no necesita tener pruebas concluyentes; basta con la sospecha razonable de que el menor está en riesgo. Las autoridades tienen la obligación de investigar y garantizar la confidencialidad del denunciante. Además, pueden tomar medidas urgentes como retirar al menor del entorno de peligro o brindar atención psicosocial.

En todos los casos, es importante actuar con prontitud y responsabilidad, evitando la indiferencia. Denunciar el maltrato infantil no solo protege a una víctima inmediata, sino que también contribuye a prevenir futuros abusos y a fortalecer la cultura de respeto por los derechos de los menores en la sociedad colombiana.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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