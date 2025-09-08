Influencer en estado crítico tras ataque a tiros frente a su casa: sospechoso fue identificado

Lola Doll, una reconocida influencer cuyo nombre real es Lolita Callender, resultó gravemente herida después de recibir varios disparos frente a su casa en East Ruimveldt. El ataque armado lo realizó un hombre que se movilizaba en una motocicleta y que ya fue identificado el pasado sábado en Georgetown, Guyana.



¿Cómo ocurrió el ataque a la influencer?

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fuerza de Policía de Guyana, el hecho ocurrió poco antes de la medianoche, cuando un hombre armado abrió fuego contra la creadora digital de 33 años mientras permanecía dentro de su vehículo.

Según las autoridades, Lola Doll recibió múltiples disparos en zonas críticas como el cuello, la cara, las manos y la pierna derecha. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia y la víctima fue trasladada de inmediato al Hospital Público de Georgetown, donde permanece en estado crítico bajo estricta vigilancia médica.

"La información preliminar indica que la víctima estaba sentada en su automóvil cuando un hombre le disparó en una motocicleta. La policía está persiguiendo activamente al sospechoso, y las imágenes de CCTV de la zona están siendo revisadas como parte de la investigación. La policía de Guyana está instando a cualquiera que haya presenciado el incidente o tenga información a que se presente. Las personas también pueden compartir información anónimamente llamando al 911 o a la comisaría de policía más cercana", se lee en el comunicado.



Aunque en un principio la versión señalaba que el ataque provino de un vehículo en movimiento, la policía precisó que un sujeto a bordo de una motocicleta se aproximó al lugar y disparó repetidamente contra la artista antes de huir.



Identifican a sospechoso de atacar a influencer

En una actualización publicada el domingo, la policía anunció que Paul Daby Jr. es buscado como principal sospechoso por el delito de intento de asesinato. Los investigadores revisan las imágenes de cámaras de seguridad del sector con el fin de esclarecer la ruta de escape del atacante y el posible móvil detrás del atentado.

Hasta ahora, el motivo del ataque sigue siendo un misterio. Las autoridades no han revelado si el atentado está relacionado con su carrera artística, su vida personal o conflictos previos. La policía mantiene abierta la investigación y ha pedido colaboración ciudadana para localizar al responsable.

Mientras tanto, el estado de salud de Lola Doll mantiene en vilo a sus seguidores y al entorno musical de Guyana, que aguarda con expectativa y preocupación su evolución en el hospital.

¿Quién es Lola Doll?

Con más de 52.000 seguidores en Instagram, Lola Doll se hizo conocida en Guyana por su estilo provocador, sus transmisiones en redes sociales y su faceta como cantante de dancehall y soca. Ha lanzado canciones como 'Snatched' y 'Cement Body', cuyos videoclips superan cientos de miles de reproducciones en plataformas digitales.

En su cuenta de Instagram compartía escenas de fiestas, atuendos llamativos y fragmentos de su música, consolidándose como una de las figuras más seguidas del entretenimiento urbano en Georgetown.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL