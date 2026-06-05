James Handy, actor de 'Jumanji', murió tras ser apuñalado: su hijastro es el principal sospechoso

Hay consternación en Hollywood ante el fallecimiento del reconocido actor James Handy a los 81 años. El hombre, reconocido por su paso por películas como 'Top Gun: Maverick', 'Jumanji' y la serie 'Expediente X', fue hallado sin vida en el jardín delantero de su casa en Tarzana, Los Ángeles.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El actor fue apuñalado con una herida mortal en el pecho, según detallaron las autoridades, quienes también han dado a conocer que por estos hechos fue detenido el hijo de la novia de Handy como principal sospechoso.



¿Cómo murió James Handy?

Por el momento, la Policía de Los Ángeles ha revelado que el miércoles 3 de junio en horas de la mañana varios agentes respondieron a una llamada al número de emergencia 911 en la que un hombre les manifestó lo siguiente: "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado".



Tras la llamada, una patrulla de la zona de West Valley acudió al punto y los agentes encontraron al hombre de 81 años inconsciente en el jardín delantero de su vivienda. Rápidamente determinaron que Handy había sido apuñalado en el pecho.

Aunque los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles lograron trasladar al actor a un hospital, James Handy fue declarado muerto en el centro médico.



¿Quién es el sospechoso?

Michael Gledhill, de 44 años, es el hombre que permanece detenido en la cárcel de Van Nuys por un cargo asesinato como el principal sospechoso del homicidio del actor James Handy. Se estima que los hechos ocurrieron sobre las 9:30 de la mañana del miércoles en el bloque 19200 de Erwin Street.



Según la nota policial revelada, Gledhill sería el hombre que hizo la llamada al 911 y fue detenido en la misma zona donde fue encontrado Handy. Los agentes indicaron que en ese momento también cerraron las calles aledañas a la vivienda del actor y realizaron averiguaciones puerta por puerta, hasta que Michael les hizo señas indicándoles que era la persona que estaban buscando, por lo que fue detenido.



Gledhill les indicó a las autoridades que él vivía en esa casa junto a su madre, la novia de James Handy. El hombre de 44 años permanece detenido mientras el caso se investiga como un homicidio y se le fijó una fianza de 2 millones de dólares.



La muerte de Handy fue confirmada por su representante con un comunicado publicado en Variety. “Con gran tristeza puedo confirmar que el caballero que fue atacado y asesinado el miércoles en Tarzana era el actor James Handy”.

Publicidad

James Handy nació en Nueva York y se hizo reconocido en Hollywood por su increíble participación en numerosas películas y series de televisión en Estados Unidos. Algunos de sus trabajos más destacados fueron 'Jumanji', 'Arachnophobia', 'Unbreakable', 'Logan', 'NYPD Blue', 'Rizzoli & Isles', 'Alias', 'NCIS: Los Angeles' y 'Criminal Minds'. Su última aparición en pantalla fue en 'Top Gun: Maverick'.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co