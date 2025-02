Ladrones arruinaron fiesta de cumpleaños a niño de 9 años: "Está con miedo"

En Buenos Aires, Argentina, un pequeño de 9 años no pudo celebrar su fiesta de cumpleaños por culpa de unos ladrones que atacaron a su familia. Las víctimas del robo fueron los padres y las abuelas del menor, quienes llegaban al salón de la reunión para decorar.

Robaron a familia cuando iban a celebrar un cumpleaños

Los hechos ocurrieron en la calle Grito de Alcorta 1800, localidad de Morón, cuando una familia fue atacada por dos ladrones armados. Las víctimas estaban bajando de su auto todas las decoraciones de la fiesta y los regalos para el niño de 9 años.

Según se ve en un video grabado por las cámaras de seguridad de la calle, los ladrones armados amenazaron a la familia y huyeron con el auto. Dentro del vehículo quedaron más elementos de decoración, comida y los documentos personales de los padres del menor.

Por fortuna, el niño, no vivió el momento porque fue el primero en ingresar al salón de la fiesta con los globos. Los delincuentes atacaron a su familia cuando él ya no estaba.

En diálogo con La Nación, la mamá del pequeño niño contó que "mi hijo no pudo festejar su cumpleaños. Se llevaron todas las cosas que estaban en el auto. Nosotros habíamos traído la bebida el día anterior, por suerte el dueño del salón, los padres de los compañeritos del colegio y los mismos chicos lo contuvieron".

Agregó que no cree que los asaltantes tuvieran más de 18 años y relató que no habían pasado muchos minutos desde que estacionó el carro y empezó a bajar las decoraciones. "Pasaron dos chicos en moto, uno se bajó armado, me encañonó, me sacó las llaves del auto, la billetera, plata, el auto todo cargado y se llevaron todo".

La mamá detalló que en el momento sintió mucho temor por su hijito y por su mamá, quienes la estaban acompañando. Fue más grande su impotencia cuando vio a uno de los ladrones subirse a su carro y huir. Ella, en un intento por salvar algunas de sus pertenencias, abrió la puerta trasera del vehículo e intentó recuperar su cartera, pero el ladrón arrancó inmediatamente.

"Tenía mi cartera y los documentos, más las tarjetas de crédito, dinero, todo se llevaron. Lo único que agradecemos es que estamos bien y que no pasó nada más", aseguró.

Con impotencia recordó que esta es la tercera vez que le roban un carro desde 2021, por lo que reclamó a las autoridades locales por más seguridad. Sobre su pequeño hijo, contó que "le explicamos que no siempre es así, que tuvimos la mala suerte que nos tocó a nosotros. Está con miedo, duerme conmigo".

Además, los ladrones no solo arruinaron la fiesta de cumpleaños del niño, también las vacaciones familiares, pues la familia tenía planeado salir de viaje en el carro próximamente. "En cuanto a las vacaciones, no sé si nos podremos ir debido a que no sé si finalizarán los trámites de los documentos y de las tarjetas bancarias", concluyó.