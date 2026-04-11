Las 5 frases clave de los astronautas de la misión Artemis II en sus primeras declaraciones

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II hicieron su primera aparición pública después de haber regresado a la Tierra. Después de pasar los chequeos médicos de rigor y reencontrarse con su familia, los integrantes llegaron al Johnson Space Center de la NASA en Houston para hablar ante los medios de comunicación y al mundo entero, solo que fuera de la cápsula en la que estuvieron 10 días.

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Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen llegaron con un traje azul y engalanados con diversas insignias al recinto que los recibió entre ovaciones y fuertes aplausos. Emocionados y con una gran sintonía entre ellos, los cuatro integrantes dieron un discurso breve; uno por uno, ante el mundo que los observó maravillado y hasta curioso de la proeza que realizaron en estos 10 días.



“Es especial ser humano, y es especial estar en el planeta Tierra”

Reid Wiseman fue quien inició la ronda de intervenciones con unas conmovedoras palabras que llevaron a que su voz se quebrará cuando habló de los amigos y la familia: "Estar a más de 200.000 millas (321.869 kilómetros) de casa, antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande en la Tierra, y cuando estás ahí fuera solo quieres volver con tu familia y amigos. Es especial ser humano, y es especial estar en el planeta Tierra. Gracias".



“Agradecer a Dios en público”

Glover, el primer astronauta afroamericano en ir a la Luna, fue el segundo en tomar la vocería y dio paso a la religión entre un ambiente de ciencia. "Quiero agradecer a Dios en público, y agradecer de nuevo a Dios, porque más grande que el reto de intentar describir lo que hemos pasado, la gratitud por ver lo que vimos, hacer lo que hicimos, y estar con quien estuve... es demasiado grande para estar simplemente en un cuerpo".



"Planeta Tierra, ustedes son una tripulación"

Las astronauta Christina Koch dio varias reflexiones sobre el trabajo en equipo y la percepción de ser una tripulación antes y después de la misión. "Un grupo que está metido en esto todo el tiempo, que pase lo que pase, rema al unísono en cada minuto con el mismo propósito, que está dispuesto a sacrificarse en silencio unos por otros, que ofrece gracia y también pide rendición de cuentas". A pesar que Koch es una de las astronautas mujeres que más tiempo ha estado en el espacio, habló de un pensamiento impactante que tuvo. Y es que se quedó sin palabras cuando recordó que lo que más le "impactó" no fue ver la "diminuta Tierra", "sino toda la negrura que la rodeaba".



"La Tierra era simplemente este bote salvavidas colgando, imperturbable, en el universo", dijo, antes de quedarse con la mirada perdida, y concluyó: "Planeta Tierra, ustedes son una tripulación".



“Nosotros somos un espejo que les refleja a ustedes”

El canadiense Hansen, que tuvo el último turno, apuntó a la "experiencia humana" como parte de la misión, al compromiso de la tripulación por vivir con "alegría" y a su "amor" por "contribuir" al trabajo, y después se reunió cerca a sus compañeros y dio un mensaje final al público.

"Les sugeriría que, cuando miren hacia aquí arriba, no nos vean a nosotros. Nosotros somos un espejo que les refleja a ustedes. Si les gusta lo que ven, entonces miren un poco más adentro. Estos son ustedes", apostilló.



“Nosotros vamos a estar ahí apoyándolos en cada paso del camino”

Antes de cerrarse el evento, Wiseman tomó de nuevo el micrófono y, en un halago al administrador de la NASA, Jared Isaacman, y a "la dirección en que la agencia va ahora mismo", invitó a la sala repleta de colegas a "estar lista" para seguir construyendo la historia espacial tras Artemis II.



"Ustedes, caramba, van a ir, y nosotros vamos a estar ahí apoyándolos en cada paso del camino, de todas las formas posibles", manifestó.



María Paula Rodríguez Rozo

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Con información de EFE*