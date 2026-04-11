Reid Wiseman, comandante de Artemis II, lloró en su conmovedor discurso: "Esto no fue fácil"

Los astronautas de Artemis II hicieron sus primeras declaraciones tras regresar sanos y salvos de su histórica misión este sábado, en un acto en Houston en el que destacaron su unión y aprecio por la Tierra y la humanidad entre una lluvia de aplausos. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se presentaron en una rueda de prensa para celebrar su vuelta en el Johnson Space Center de la NASA, en Houston, y compartieron sus sensaciones, claramente emocionados y reflejando su buena sintonía.



Entre ovaciones y aplausos, el comandante Reid Wiseman se puso de pie para dar las primeras palabras al público. No sin antes acercarse a su equipo para hacer una clase de saludo especial en el que se juntaron, contaron hacia tres y dijeron al unísono “Integrity”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Realmente no tengo idea de que voy a decir, hace 24 horas, la Tierra era así de grande en la ventana", dijo con un ademán con las manos como si intentara comprimir al planeta en su descripción. “Ahora estamos en casa”.



Las conmovedoras palabras de Wiseman

Wiseman fue el primero en hablar de toda la tripulación y abrió la charla con una conmovedora intervención en la que se dirigió a su equipo: “Victor, Christina y Jeremy estamos unidos para siempre. Nadie aquí abajo va a saber nunca lo que los cuatro hemos pasado. Y ha sido la cosa más especial que pasará jamás en mi vida”.



El astronauta habló sobre los retos que las familias de los cuatro tuvieron que enfrentar durante los 10 días que duró la misión. “Nadie sabe lo que las familias tuvieron que pasar y esto no fue fácil”.

El comandante también se refirió a los sentimientos mezclados y comparó sensaciones. "Estar a más de 200.000 millas (321.869 kilómetros) de casa, antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande en la Tierra, y cuando estás ahí fuera solo quieres volver con tu familia y amigos. Es especial ser humano, y es especial estar en el planeta Tierra. Gracias", para este momento, la voz de Wiseman se quebró al hablar de los seres queridos.



"It's a special thing to be a human and it's a special thing to be on planet Earth."



Remarks from Artemis II commander Reid Wiseman upon arriving to @NASA_Johnson. pic.twitter.com/OD5TKebGN1 — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 11, 2026

Publicidad

Una de las primeras publicaciones que compartió Reid Wiseman en sus redes sociales fue una fotografía junto a sus dos jóvenes de hijas mientras él vestía el traje de la NASA que lució durante la bienvenida que les ofrecieron en Houston. La foto venía acompañada de un mensaje simple: “Misión completa”.

Wiseman tiene una historia que conmovió a sus compañeros de misión y al mundo entero. Y es que este hombre volvió a la Tierra con el honor de decir que uno de los cráteres de la Luna lleva el nombre de su difunta esposa, Carroll. Esto fue así por una petición que hicieron Glover, Koch y Hansen en la NASA mientras se preparaban para orbitar al satélite natural.

Publicidad

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co

Con información de EFE*