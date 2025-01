Latina llora al expresar su arrepentimiento por votar por Trump: “Dios, protégenos”

La Casa Blanca avanza en las redadas contra migrantes ordenadas por Donald Trump, en las que miles han sido detenidos y deportados a países como México, Colombia, Brasil y Ecuador, entre otros. Los latinos temen salir a las calles y una de ellas es una mujer que se hizo viral por un video que publicó en TikTok en el que lloraba mientras expresaba su arrepentimiento por haber votado por el actual presidente de Estados Unidos.

“Temo por mi familia”

La mujer, que en TikTok figura como Mayra Luna, consideró “muy loco que votamos por Trump, confiamos en él, en su palabra, en lo que nos prometió a los latinos”. Añadió que varios migrantes han dejado de ir a sus trabajos, pues las redadas en Estados Unidos no paran contra los migrantes.

Y es que solo durante la primera semana del Gobierno de Trump, el número detenciones diarias osciló entre los 400 y 593, bajó a 286 el sábado y alcanzó un pico de más de 950 el domingo 26 de enero, según el ICE - Servicio de Inmigración y Aduanas-.

Imagen de brasileros deportados. El Gobierno de Lula da Silva condenó el "desprecio por los derechos fundamentales" de casi 80 inmigrantes ilegales deportados de Estados Unidos que fueron esposados ​​durante el viaje - MICHAEL DANTAS/AFP

En comparación, en el año fiscal 2024 (de octubre de 2023 a septiembre de 2024), el Gobierno de Joe Biden arrestó a un promedio de 310 personas al día, de acuerdo con el informe anual publicado por el Ejecutivo.

Como consecuencia, la Casa Blanca ha presionado a las agencias gubernamentales encargadas de gestionar la migración que impongan una cuota de arrestos diarios mínimos por agente, para subir el número a entre 1.200 y 1.500 detenciones cada día, detalló el diario The Washington Post.

En el video de Mayra, ella expresa entre lágrimas: “Odio que voté por él. Ahora temo por mi familia y sus familias (las de otros latinos). Debemos unirnos y hacer algo al respecto”.

En otro video comentó: “Trump, no puedo entender por qué hiciste eso y nos hiciste quedar como tontos. Yo estaba de tu lado cuando hiciste esta estupidez. Ahora es la guerra”.

En una de sus más recientes publicaciones, hablando en español, envió un mensaje a “todos los latinos. Les quiero ofrecer disculpas por lo que hice al votar por un pendejo, que se llama Trump”.

“En mi corazón siento que hice muy mal”, e instó a otros a “unirnos y ayudar a diferente gente”.

Deportaciones masivas tras el regreso de Trump

La Casa Blanca ha divulgado en redes sociales imágenes de migrantes abordando aviones, señalando que cumple sus "promesas" e insinuando falsamente que los vuelos no tenían lugar o habían sido congelados durante el Gobierno de Biden.

La Administración demócrata, sin embargo, llevó a cabo el mayor número de deportaciones de migrantes en diez años- superando el récord marcado por el anterior mandato de Trump (2017-2021)- al expulsar a más de 271.000 extranjeros en el año fiscal 2024. Aunque el aumento se debe en parte a las expulsiones en caliente en la frontera, el Gobierno de Biden sacó pecho por haber logrado deportar a migrantes a más de 192 países en unos 7.700 vuelos, según el informe anual de ICE.

Desde que Trump asumió el mandato el 20 de enero no se ha visto hasta ahora un aumento en los vuelos de repatriación, según indicó Tom Cartwright, investigador de la organización organización Witness at the Border.

“Quieren asustar a la gente”

El uso de aviones militares, opinó Cartwright, es por motivos propagandísticos: "Quieren asustar a la gente y mostrar qué tan crueles pueden ser".

Un avión militar tiene capacidad para entre 75 y 80 personas, mientras que los vuelos de deportación en aviones comerciales pueden llevar a hasta 120 pasajeros.

Los arrestos de ICE, propagados por redes sociales y televisión, tienen como objetivo "difundir el miedo entre las comunidades migrantes", opinó Atenas Burrola, abogada de la organización Amica Center for Immigrant Rights. Indicó que afecta a toda la población: "¿Qué pasará si los niños no van a las escuelas porque sus papás no los quieren enviar, o si las personas no acuden a los hospitales o no confían en la Policía?".