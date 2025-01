Llegó tercer vuelo de Estados Unidos con 105 colombianos deportados: ninguno tiene procesos

Este miércoles 29 de enero aterrizaron en Bogotá otros 105 colombianos deportados de Estados Unidos, entre los que hay 21 menores de edad. El vuelo venía desde San Diego, en California. Sería el último que realizó directamente el Gobierno de Gustavo Petro.

#LOÚLTIMO | Llegó a Colombia el tercer vuelo con colombianos deportados desde Estados Unidos con 105 personas, entre ellas 21 menores de edad. En total, al país han arribado 310 personas.



La directora (e) de Migración Colombia, Martha Hernández, confirmó en Noticias Caracol que las personas que arribaron de Norteamérica no tienen pendientes con la justicia.

Tras la llegada de este tercer vuelo, se espera que se restablezca la emisión de visa de Estados Unidos en el país, que está suspendida desde el 27 de enero.

A deportados les quitan los cordones de los zapatos antes de abordar los vuelos

Eso han contado algunos de los colombianos que han regresado al país tras ingresar o intentar hacerlo ilegalmente a Estados Unidos. No importa si son niños, las autoridades toman la medida por seguridad.

“Son muchos días, son muchas personas estresadas, te pegan, te empujan, no te respetan, los gringos son otro tema”, denunció uno de los colombianos deportados en los tres vuelos que han llegado tras la tensión diplomática que se desató entre Colombia y el país norteamericano.

Mujer que huyó de Catatumbo por la violencia llegó entre deportados

“Luego de que asesinan al papá de mi hijo y que yo presencio eso, y que siguieran las amenazas hacia mí, hacia mis hijos, que mis hijos estaban muy lindos para matármelos, de que me extorsionar sin yo tener absolutamente nada con qué pagarles a ellos”, narró la ciudadana en Noticias Caracol, quien detalló que a su compañero le quitaron la vida cuando ella estaba embarazada.

Aseguró que decidió migrar a Estados Unidos porque en el Catatumbo “nadie te escucha, allá la ley es la guerrilla”.

Es por eso que dijo que si debe regresar al Catatumbo “no me voy a quedar ahí esperando el día que lleguen y me vayan a matar a mí o me vayan a matar a mis hijos”. Añadió que intentaría regresar nuevamente a Estados Unidos. Primero se quedaría “en México, esperar que todo se calme al menos un poco e intentaría volver a cruzar”.

Según las más recientes cifras entregadas por el Gobierno nacional, más de 50 mil personas se han visto forzadas a salir de Catatumbo por la guerra del ELN contra las disidencias de las FARC.