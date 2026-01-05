¿Quién es Alvin Hellerstein, el juez que lleva el proceso contra Nicolás Maduro en EE. UU.?

El juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, llevará el proceso contra Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo y tráfico de cocaína, y su esposa, Cilia Flores, incluida por primera vez en la acusación por su presunta participación en la coordinación de la red. (Lea también: Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela: “Vengo con dolor”)

Hellerstein, nombrado en 1998 juez del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) por el expresidente Bill Clinton, es un especialista en casos complejos de alto perfil y ha tratado procesos relacionados con el crimen organizado y delitos transnacionales.

Nacido en Nueva York el 28 de diciembre de 1933, Hellerstein estudió en la Columbia University, sirvió en el Cuerpo de Abogados del Ejército de Estados Unidos entre 1957 y 1960 y trabajó casi cuatro décadas en la firma Stroock & Stroock & Lavan LLP, especializándose en disputas comerciales.



Clinton lo nombró juez de distrito en 1998 y desde 2011 mantiene la condición de juez senior, lo que le permite continuar activo en casos selectos con menor carga de trabajo.



Otros casos que han estado en manos del juez Hellerstein, incluido uno de Shakira

Se ha encargado de casos como los litigios masivos por daños tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el trato de la CIA a detenidos acusados de "terrorismo" o sobre abusos infligidos a presos de cárceles estadounidenses en Irak y Afganistán, así como procesos contra altos ejecutivos financieros y otros relacionados con exfuncionarios venezolanos, entre ellos Hugo ‘El Pollo’ Carvajal.



Extraditado en 2023 desde España, Carvajal se declaró culpable en junio ante Hellerstein de narcoterrorismo en complicidad con un movimiento guerrillero colombiano y de importación de cocaína a Estados Unidos. Su sentencia se conocerá el 23 de febrero.

Hellerstein ya condenó a otro acusado en este caso, el exgeneral venezolano Cliver Alcalá, a 21 años y 8 meses de prisión en 2024.

El magistrado también se encargó del juicio en el que el banco francés BNP Paribas fue declarado en octubre cómplice de atrocidades en Sudán, al haber organizado transacciones comerciales cuyos ingresos financiaron al ejército y a las milicias del régimen. El jurado condenó al banco a pagar 20,75 millones de dólares a las víctimas.

En noviembre de 2024, Hellerstein condenó a 18 años de prisión a Bill Hwang, el exdirector del fondo de inversión estadounidense Archegos Capital Management, cuya caída sacudió los mercados financieros en 2021.

Incluso, en el año 2014 consideró que la canción ‘Loca’ de Shakira era una “copia ilegal” de un tema compuesto por el cantautor dominicano Ramón Arias Vásquez, quien aseguraba haber escrito la pieza ‘Loca con su Tiguere’ a finales de la década de 1990.

La canción fue tomada en 2007 por otro cantante, conocido como ‘El Cata’, que la convirtió en un éxito en República Dominicana. Shakira la lanzó en 2010, convirtiéndose en un hit y su sencillo vendió millones de copias en todo el mundo.

Durante el juicio por derechos de autor, Arias presentó una grabación en una cinta de casete e interpretó el tema en vivo. El juez Hellerstein consideró, sin embargo, que la versión inglesa de la canción interpretada por Shakira, no violaba los derechos de autor de Arias.



El mismo juez que llevaba el caso de Maduro en 2020

Hellerstein ya estaba al frente del caso de Maduro desde marzo de 2020, cuando se presentó la acusación original, lo que le permitió familiarizarse con el entramado probatorio y los argumentos de la Fiscalía.

En la audiencia de este 5 de enero, se reiteraron los cargos contra Maduro, principal acusado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, conspiración para posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para usar esas armas. (Lea también: Se establece fecha de la siguiente audiencia contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores)

Por primera vez, la acusación incluye a Cilia, a quien la Fiscalía señala por su presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red. Ninguno aceptó cargos.

Según los fiscales, su incorporación amplía el alcance del caso y respalda la hipótesis de que el narcotráfico formaba parte de una red organizada desde los niveles más altos del poder venezolano.

Entre los otros imputados -que no están en suelo estadounidense- se encuentra Nicolás Ernesto Maduro Guerra, hijo del mandatario, por su supuesta implicación en la coordinación de envíos de cocaína y en el uso de recursos estatales para dichos fines.

Completan la lista Diosdado Cabello Rondón, ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela; Ramón Rodríguez Chacín, exministro del Interior y Justicia y exgobernador; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, identificado como líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.

Hellerstein señaló en un fallo de mayo de 2025 sobre la Ley de Enemigos Extranjeros que "puede que el Tren de Aragua se dedique al tráfico de estupefacientes, pero eso es un asunto criminal, no una invasión o incursión depredadora", puntualizando que la presencia de grupos criminales no exime al tribunal de garantizar un juicio justo.

Washington, por su parte, ha aseverado que altos funcionarios vinculados a esta investigación están relacionados con el llamado Cartel de los Soles, término utilizado por sus autoridades para describir presuntos vínculos entre el régimen venezolano y el narcotráfico.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP