En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRAGEDIA DE ARMERO
IVÁN MORDISCO
ACCIDENTE BOGOTÁ
JAIME ESTEBAN MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / El USS Gerald Ford, el mayor portaaviones de EE. UU., llega al Caribe en plena tensión con Venezuela

El USS Gerald Ford, el mayor portaaviones de EE. UU., llega al Caribe en plena tensión con Venezuela

El Comando Sur de las Fuerzas Navales de Estados Unidos afirmó que el USS Gerald Ford, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, ya entró en la zona de responsabilidad del equipo.

Por: AFP
Actualizado: 11 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
USS Gerald Ford
USS Gerald Ford
Pentágono

Publicidad

Publicidad

Publicidad