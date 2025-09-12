Macabra historia de hombre que mandó a matar a su mamá de 70 años con ayuda de sus dos hijos

El pasado 16 de marzo, una mujer identificada como Mónica Páez, de 70 años, fue asesinada con arma de fuego cuando se dirigía a una iglesia del norte de Quito, en Ecuador. Lo que más ha sorprendido a las autoridades en este caso es que fue un familiar de la víctima fue quien mandó a matarla y todo lo gestionó desde la cárcel El Inca.

La Fiscalía de Ecuador identificó como responsable intelectual al hijo de Mónica Páez, Bolívar Alvarado Páez, quien está privado de la libertad desde el año 2023, responsable de abusar sexualmente de su hijastra. Otra de las cosas que más ha sorprendido a los investigadores fue que este sujeto utilizó a sus dos hijos Juan Francisco y José Daniel para coordinar el asesinato de su propia madre.



Así se planeó homicidio de Mónica Páez

De acuerdo con el medio ecuatoriano El Comercio, Juan Francisco habría sido el que entregó la rutina que llevaba su abuela. Cuando este joven fue detenido por las autoridades, llevaba consigo un acta de defunción falsa y unos sellos notariales, con los que, al parecer, pretendía apropiarse de los bienes de su abuela.

El día que la asesinaron, cámaras de seguridad registraron el momento en que dos mujeres vigilaba el carro de Mónica Páez minutos antes del crimen. Las mujeres hicieron una llamada, minutos después aparecieron dos sicarios a bordo de una motocicleta y le propinaron cinco disparos a la víctima.



Después del asesinato de Mónica, las mujeres retiraron dinero de un cajero y luego tomaron un taxi en la calle. Según las investigaciones, el conductor del vehículo no está implicado en el crimen.

La Policía informó que uno de los sicarios fue identificado como Jonier A., quien es pareja de una de las mujeres que estuvo vigilando el vehículo de la víctima. Si bien lo detuvieron por tráfico de estupefaciente, también fue vinculado por el asesinato de la mujer de 70 años.

Una mujer cercana a los señalados asesinos de Mónica Páez dio detalles a la Fiscalía de Ecuador sobre el crimen, señaló que escuchó la planificación del homicidio y que prestó su cuenta bancaria para que hicieran movimientos bancarios.



¿Por qué mataron a Mónica Páez?

El medio citado indicó que la familia de Mónica Páez sostiene que el motivo por el cual la asesinaron fue económico, pues ella era dueña de varias propiedades, a las cuales su hijo buscaba tener acceso.

Hasta el momento, los detenidos por este hecho son Bolívar A., Juan Francisco A., Jonier A., J. P., además de dos mujeres implicadas.

El otro nieto que habría participado en el asesinato de Mónica Páez fue identificado como José Daniel A, quien permanece prófugo de la justicia ecuatoriana y tiene orden de captura internacional. Además, el conductor del taxi a donde se subieron las mujeres continúa vinculado al proceso.