Revelan los primeros resultados de la autopsia de Agostina Vega, menor de 14 años hallada sin vida

La investigación por la muerte de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en la provincia de Córdoba, Argentina, avanza mientras familiares, amigos y toda una comunidad intentan asimilar una tragedia que ha conmocionado al país. En las últimas horas se conocieron detalles del informe preliminar de la autopsia, clave dentro del proceso judicial que busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen.



La autopsia se realizó luego del hallazgo de restos humanos en un descampado de la zona de Ampliación Ferreyra, en Córdoba, lugar donde las autoridades adelantaban un amplio operativo de búsqueda. El fiscal Héctor Garzón había señalado previamente que existía un 98 % de probabilidad de que los restos encontrados correspondieran a la adolescente, aunque aclaró que la identificación definitiva debía ser confirmada por la ciencia forense.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los hallazgos preliminares de la autopsia

De acuerdo con información divulgada por medios argentinos, los primeros resultados forenses indican que la menor falleció entre la noche del sábado 23 de mayo y las primeras horas del domingo 24 de mayo. Además, los especialistas detectaron importantes lesiones en órganos internos, que podrían estar vínculados a un ataque de extrema violencia.

No obstante, la investigación aún está lejos de concluir. Las autoridades continúan a la espera de estudios complementarios que podrían aportar información determinante sobre la mecánica de los hechos.



Entre las pruebas pendientes se encuentra el análisis histopatológico, que permitirá establecer si existen indicios de que la adolescente intentó defenderse durante el ataque. Asimismo, los peritos buscan determinar si hubo o no una agresión sexual, una conclusión que solo podrá conocerse una vez finalicen los exámenes de laboratorio correspondientes.



¿Quién es el principal sospechoso?

El caso mantiene como principal sospechoso a Claudio Barrelier, de 33 años, quien permanece detenido. Las autoridades investigan los movimientos que realizó el hombre en los días posteriores a la desaparición de la menor y analizan distintas evidencias recolectadas durante la investigación.

Publicidad

Las pesquisas tomaron fuerza luego de que cámaras de seguridad registraran a Agostina ingresando a la vivienda del sospechoso el día en que desapareció. Posteriormente, los investigadores rastrearon información relacionada con la ubicación de teléfonos celulares y otros elementos que llevaron a los operativos de búsqueda en la zona donde finalmente fueron encontrados los restos.

El fiscal Garzón sostuvo anteriormente que la causa se encamina hacia una investigación por homicidio y señaló que aún existen circunstancias que deben ser esclarecidas.

Publicidad

En medio de las labores de búsqueda, también salió a la luz una grabación atribuida a Claudio Barrelier. En el audio, el hombre intentaba desvincularse de la desaparición de Agostina y explicaba cuál era, según él, su último contacto con la adolescente.

"Yo ya hablé con Mel, le había explicado todo el tema. Fui, declaré (...) Yo también estoy ayudando en todo lo que más puedo", afirmó, en un audio conocido por el medio Todo Noticias.

En su relato, aseguró que la menor lo llamó la noche de su desaparición para pedirle ayuda porque no sabía cómo llegar a su vivienda. Según su versión, le colaboró con el pago de un taxi y luego observó cómo abordaba un vehículo.

"Cuando veníamos caminando para acá, frena un auto rojo (...) se sube y se va. Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada", sostuvo en la grabación.

Publicidad

Sin embargo, con el avance de la investigación, las autoridades comenzaron a encontrar contradicciones en sus declaraciones. De acuerdo con lo expuesto por los investigadores, distintas pruebas recopiladas durante el proceso permitieron reconstruir los movimientos de la adolescente antes de su desaparición y profundizar las sospechas sobre el hombre.

Mientras continúan las actuaciones judiciales, la familia de Agostina enfrenta uno de los momentos más difíciles desde que comenzó la búsqueda. Tras la entrega de los primeros resultados de la autopsia, los allegados iniciaron los preparativos para despedir a la adolescente.

Publicidad

Los familiares se reunieron con representantes de la Fiscalía para recibir información sobre el avance del caso y los procedimientos realizados. Concluida esta etapa, se espera que puedan realizarse las ceremonias de velación y despedida en un ambiente de intimidad y acompañamiento.

La desaparición y posterior muerte de Agostina Vega generó una profunda conmoción en Córdoba y en distintas regiones de Argentina. Durante los últimos días se realizaron manifestaciones para exigir justicia y acompañar a la familia de la menor, mientras las autoridades continúan trabajando para determinar con precisión qué ocurrió y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co