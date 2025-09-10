Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GOLES LUIS JAVIER SUÁREZ
NEPAL
VALERIA AFANADOR
NUEVA EPS
LOS INFORMANTES
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro dice que “Colombia no prestará su territorio para una invasión” a Venezuela

Presidente Petro dice que “Colombia no prestará su territorio para una invasión” a Venezuela

El mandatario afirmó que, aunque su Gobierno no reconoció el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones, ese “es un problema interno que se resuelve hablando”.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 10, 2025 11:00 a. m.
Comparta en:
Presidente Petro dice que “Colombia no prestará su territorio para una invasión” a Venezuela
AFP