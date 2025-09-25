En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Mujer se casó con el hijo del hombre que asesinó a su madre: "No se parece en nada a él"

Mujer se casó con el hijo del hombre que asesinó a su madre: "No se parece en nada a él"

La historia de una mujer que se casó con el hijo del sujeto que acabó con la vida de su mamá le da la vuelta al mundo y genera indignación.

Por: María Paula González
Actualizado: 25 de sept, 2025
Mujer que se casó con el hijo del asesino de su mamá
LA mujer reveló los motivos por los que quiso casarse con el hijo del asesino de su mamá -
Foto: Facebook

