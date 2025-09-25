Mujer se casó con el hijo del hombre que asesinó a su madre: "No se parece en nada a él"

En ocasiones, la realidad supera la ficción. Para la muestra, una historia que ocurrió en Council Bluffs, Iowa, Estados Unidos, donde una tragedia desencadenada el 14 de febrero de 2023 terminó convirtiéndose, contra todo pronóstico, en el inicio de una historia de amor que hoy da la vuelta al mundo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Una mujer sorprende y genera controversia al presentar a su esposo, quien resultó ser el hijo del hombre que asesinó a su madre, quien también era su pareja. Nicole vivió una doble tragedia, perdió a su mamá y al mismo tiempo descubrió que su padrastro no era quien ella pensaba, incluso era capaz de acabar con la vida de su progenitora.



¿Cómo ocurrió todo?

El día 14 de febrero de 2023, Ilene, madre de Nicole, fue asesinada brutalmente por su pareja sentimental, Ivan Brammer. Desde meses atrás había alertas sobre los malos tratos del hombre hacia la madre de Nicole, pues ella les contó de la ocasión en la que el hombre intentó ahogarla en medio de un ataque de celos.

El crimen ocurrió en el apartamento que ambos compartían, cuando Ivan la estranguló y posteriormente abandonó su cuerpo en una zanja. No solo cometió el homicidio, sino que también le robó alrededor de 1.100 dólares que la víctima guardaba en una caja fuerte.



Durante varios días, la ausencia de Ilene fue tratada por las autoridades con indiferencia, pues asumieron que podía haberse marchado por decisión propia. Sin embargo, la familia no se resignó. Con drones y la ayuda de un piloto voluntario, iniciaron la búsqueda que finalmente permitió encontrar el cuerpo en avanzado estado de descomposición.

Publicidad

En enero de 2024, Ivan Brammer fue declarado culpable de asesinato en segundo grado, manipulación de un cadáver y robo. La sentencia le impuso 50 años de prisión, cerrando un caso marcado por la crueldad y el dolor.



La historia no terminó ahí

En medio de la tragedia, surgió un lazo inesperado. Nicole conocía a Justin Brammer, hijo de Ivan, porque sus padres habían iniciado una relación sentimental tiempo atrás. Al principio, eran solo hermanastros que compartían la vida familiar, mientras Nicole estaba aún con el padre de sus dos hijas.

Pero tras el asesinato de Ilene, la relación entre ambos cambió. El dolor en común los unió de una manera que ninguno había imaginado. “Con todo lo doloroso que ha sido este camino, también encontré en Justin a alguien completamente distinto a su padre”, explicó Nicole.

Publicidad

Para ella, Justin no solo perdió a su padre aquel día, también entendió como nadie el impacto devastador de esa tragedia. Unidos por una tragedia increíble, el vínculo de hermanastros pasó a ser otra cosa y Nicole encontró en el hijo de Ivan un consuelo que se convirtió en amor.

Ocho meses después del juicio, Nicole y Justin decidieron casarse. Lo hicieron en una ceremonia cargada de simbolismo. El encargado de oficiarla fue nada menos que el abogado que había liderado la acusación contra Ivan Brammer.

Sin embargo, la unión vino acompañada de un detalle que ha generado debate. Al casarse, Nicole adoptó el apellido de su esposo y pasó a llamarse Nicole Brammer, llevando consigo el mismo apellido del asesino de su madre. Para muchos, un gesto incomprensible; para ella, un acto de amor y una nueva etapa.

Al hacerse pública su historia, Nicole ha sido cuestionada y criticada por enamorarse del hijo de hombre que acabó cruelmente con la vida de su madre, pero ella insiste en que Justin no tiene nada que ver con su padre. “Es difícil de creer que el padre de mi esposo mató a mi madre”, admitió Nicole. “Pero Justin no es su padre. No se parece en nada a él. Está tan horrorizado por lo que Ivan hizo como yo”.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL