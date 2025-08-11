ONU se pronuncia tras muerte de Miguel Uribe Turbay y llama a "elecciones libres de violencia"

La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrida en la madrugada de este lunes 11 de agosto, ha generado reacciones nacionales e internacionales. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció con un llamado urgente a garantizar elecciones libres de violencia en Colombia.

“Lamentamos profundamente la muerte del Senador Miguel Uribe, luego del atentado en su contra el 7 de junio. Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a su familia”, expresó el organismo a través de su cuenta oficial de X. La ONU también pidió que se respete la vida de todas las personas y se asegure un proceso electoral pacífico, en medio de un clima político marcado por la tensión y la violencia.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia también se pronunció sobre el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. A través de su cuenta oficial en X, expresó sus condolencias y reiteró la necesidad de erradicar la violencia del ejercicio político en el país.

“Nuestras condolencias y profunda solidaridad con la familia, amigos y colegas de Miguel Uribe Turbay. Es un momento doloroso para las y los colombianos. Es imperativo sacar la violencia del ejercicio de la política y garantizar la protección de la vida como base de la democracia”.

En el mismo mensaje, la Misión hizo un llamado a las autoridades para que se esclarezca lo ocurrido y se castigue a los responsables.

¿De qué murió Miguel Uribe Turbay?

El senador Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada de este lunes 11 de agosto en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permanecía hospitalizado desde el atentado que sufrió el pasado 7 de junio. Ese día, mientras pronunciaba un discurso en un acto de campaña en el barrio Modelia, un adolescente entre la multitud le disparó en varias ocasiones.

El precandidato presidencial recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Desde entonces, su estado de salud fue crítico y permanecía en cuidados intensivos.



El mensaje de su esposa María Claudia Tarazona

La noticia del fallecimiento fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, quien compartió un emotivo mensaje:

"Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico", empezó su breve texto acompañado de una fotografía junto al senador. Tarazona continuó diciendo: "Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos".



Comunicado oficial de la Fundación Santa Fe

Tras la confirmación por parte de la familia, la Fundación Santa Fe emitió un comunicado sobre lo sucedido. Adolfo Llinás, director médico, informó que el senador falleció a la 1:56 a. m. y destacó el esfuerzo del equipo médico durante los dos meses de atención intensiva.

"A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor", concluyó el comunicado.