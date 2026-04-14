Colombianos que viajen a Europa deberán tener en cuenta estos cambios desde abril de 2026

Viajar a Europa cambió desde abril de 2026. La Unión Europea dejó atrás el sello en el pasaporte y activó de forma obligatoria el Sistema de Entradas y Salidas, conocido como SES o EES por sus siglas en inglés. Esta medida aplica para ciudadanos de países que no pertenecen a la Unión Europea, entre ellos Colombia, cuando viajan por estancias cortas de turismo, negocios o visitas familiares, hasta 90 días dentro de un periodo de 180 días.



La decisión hace parte de una reforma más amplia del control migratorio europeo, con la que se busca tener registros claros de quién entra, cuándo lo hace y cuánto tiempo permanece en el espacio Schengen. Para los colombianos, el cambio no significa visa, pero sí un proceso distinto al llegar y salir de Europa.



¿Qué es el Sistema de Entradas y Salidas (SES)?

El Sistema de Entradas y Salidas es una base de datos electrónica que registra cada ingreso y salida de viajeros no europeos en los países que hacen parte del espacio Schengen y algunos asociados. El sistema empezó a implementarse de forma gradual el 12 de octubre de 2025 y quedó plenamente operativo el 10 de abril de 2026 en todos los puntos fronterizos habilitados. A diferencia del modelo anterior, ya no se estampa un sello físico en el pasaporte. En su lugar, el cruce queda guardado en un registro digital común para todos los países que usan el sistema. Ese registro es consultado cada vez que la persona entra o sale del territorio europeo.

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El SES aplica a ciudadanos de países que no son miembros de la Unión Europea y que viajan por estancias cortas. En el caso de Colombia, la medida cubre tanto a quienes ingresan sin visa —como turistas— como a quienes sí requieren un visado Schengen para estancias breves. No se aplica a personas con permisos de residencia, visados de larga duración ni a ciudadanos europeos. La Cancillería de Colombia aclaró que todos los colombianos que viajen a los países que implementan el sistema deben pasar por este registro, sin excepción, a partir de abril de 2026.



¿Qué datos se registran desde abril de 2026?

El cambio más visible para los viajeros es el registro de datos biométricos. En el primer ingreso posterior a la entrada en vigor del sistema, las autoridades migratorias toman:



Datos del pasaporte, como número, país emisor y fecha de vencimiento.

Información personal básica, como nombre, nacionalidad y fecha de nacimiento.

Una imagen facial.

Huellas dactilares, salvo excepciones como menores de 12 años.

También queda registrado el lugar, la fecha y la hora de entrada o salida. Si existe una denegación de ingreso, esa decisión también se guarda en el sistema. La información se conserva por un periodo máximo de tres años desde la última salida registrada, según lo indicado por la Unión Europea.



Cómo es el proceso en aeropuertos, puertos y fronteras

Uno de los puntos que más dudas genera es cuándo se hace el registro. El SES no se diligencia antes del viaje. El proceso ocurre directamente en el puesto de control fronterizo, ya sea en aeropuertos, puertos marítimos o pasos terrestres. En el primer viaje, el procedimiento puede tomar más tiempo que antes, ya que incluye captura de huellas y fotografía. En viajes posteriores, el sistema solo verifica los datos existentes, lo que suele hacer el control más rápido, siempre que no exista ninguna novedad en el registro. Algunos aeropuertos cuentan con equipos de autoservicio para facilitar el trámite, aunque siempre hay supervisión de personal migratorio.



En qué países europeos se aplica el SES

El sistema funciona en 29 países del espacio Schengen y asociados. Entre los destinos más visitados por colombianos están España, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Países Bajos. También se aplica en países como Noruega y Suiza, aunque no pertenezcan a la Unión Europea. No todos los países de Europa usan este sistema. Irlanda, por ejemplo, mantiene controles propios y no forma parte del SES.

Uno de los objetivos del nuevo sistema es llevar un control exacto del tiempo de estancia permitido. Con el registro digital, las autoridades pueden saber de inmediato cuántos días ha permanecido una persona en el espacio Schengen y si superó el límite de 90 días en un periodo de 180 días. Para los colombianos, esto implica que ya no depende del conteo manual de sellos en el pasaporte. El sistema central muestra el historial completo de entradas y salidas, incluso si se entra por un país y se sale por otro distinto.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL