Periodista mexicano que cubría noticias sobre cárteles de droga fue hallado muerto: dejaron una nota

La Fiscalía General de Durango confirmó este lunes el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, en ese estado en el norte de México, y quien había denunciado las actividades del crimen organizado en la zona, en medio de la ola de violencia que vive el país.

El cuerpo de Beltrán Martínez, de 60 años, fue hallado sin vida con huellas de violencia y un mensaje amenazante en la carretera que conecta el estado de Durango con el vecino estado de Sinaloa, en el occidente, según reportaron medios locales.

Su hijo identificó el cuerpo el domingo cuando este había sido trasladado a las instalaciones forenses. En la actualidad, Beltrán contaba con un perfil en la red social TikTok en el que difundía información del estado de Durango bajo el nombre de ‘Capo’, haciendo alusión a temas del narcotráfico.



¿Qué decía el mensaje?

El comunicador había sido colaborador de medios como Contexto de Durango y La Voz de Durango, y también trabajó como reportero policíaco y cronista deportivo. En 2025, siete periodistas han sido asesinados en México, según la organización de defensa de la libertad de expresión y derecho de la información, Artículo 19.



De acuerdo con medios de Durante, se descubrió una nota junto a su cuerpo que decía: “Por difundir falsas acusaciones contra el pueblo de Durango”. En varias ocasiones, los cárteles suelen dejar este tipo de mensajes de advertencia para intimidar a quienes se atrevan a enfrentarlos.



Las voces de rechazo tras asesinato de Miguel Ángel Beltrán

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) urgió a las autoridades mexicanas a investigar el asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán. “Dado el carácter de la labor informativa de Beltrán, enfocada en asuntos de interés público y denuncias relacionadas con el crimen organizado, es necesario considerar que su asesinato podría estar vinculado con el ejercicio de su labor periodística", expresó Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.



Ramos instó a las autoridades de Durango y México "a activar sin demora los mecanismos de investigación correspondientes para aclarar qué sucedió y conocer si el móvil del homicidio estuvo relacionado a su trabajo periodístico".

La SIP ha venido denunciando las amenazas de muerte y el acoso judicial entre otras agresiones que padecen periodistas que investigan sobre el crimen organizado o asuntos relacionados a irregularidades en la administración local. Desde el inicio del siglo, la organización contabiliza 174 asesinatos y 31 desapariciones de periodistas en la república.

Por otro lado, la organización Amnistía Internacional (AI) condenó este lunes a la condena por asesinato del periodista Miguel Ángel Beltrán, en el estado de Durango, norte de México, el séptimo caso registrado en 2025 en el país, uno de los "más mortíferos" para la prensa.

AI expresó lamentar "profundamente" el crimen confirmado por las autoridades este día, al tiempo que se solidarizó con la familia, colegas y amistades de Beltrán. "Exigimos a la Fiscalía de Durango una investigación exhaustiva, imparcial que considere su labor periodística como línea central de investigación para garantizar verdad, justicia y reparación del daño", expuso AI.

