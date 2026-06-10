Policía revela imagen de sospechoso de abusar sexualmente de mujer de 73 años en Metro de Nueva York

En Nueva York, Estados Unidos, las autoridades se encuentran buscando a un hombre por presuntamente abusar sexualmente de una pasajera de 73 años en un tren del Metro. Gracias a las cámaras de seguridad del servicio de transporte, han revelado imágenes del sospechoso pidiendo a las personas que ayuden a dar con su paradero.



¿Qué se sabe sobre los hechos?

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York publicó las imágenes del sospechoso detallando que es señalado por el abuso sexual de una mujer en el Metro. Los hechos, según detallaron, ocurrieron el pasado viernes 5 de junio, sobre las 8:30 de la noche, cuando la mujer y el agresor se movilizaban en un tren de la línea 7.

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En medio del recorrido, cuando se acercaban a la estación Vernon Boulevard, el hombre se acercó a la mujer, que estaba de pie en el tren, se ubicó detrás de ella, expuso sus genitales y la rozó por encima de la ropa.

Según el comunicado, "la víctima permaneció a bordo mientras el individuo huyó a pie del lugar del incidente hacia un destino desconocido". Y agregaron que "no se reportaron heridos a consecuencia de este incidente". La denuncia llegó minutos más tarde, cuando la mujer acudió a la Comisaría 108.



Las autoridades describieron al sujeto que no ha sido identificado como un hombre joven, de tez clara, complexión delgada, cabello negro en la raíz y mechones teñidos de rubio y con un tatuaje en el cuello. En el momento del ataque, según captaron las cámaras de seguridad, llevaba una gorra negra, una camisa azul y una mochila negra.



🚨WANTED FOR SEX ABUSE: On Friday, June 5, 2026, at approximately 8:30 PM, a 73-year-old female victim was on-board a 7 Train approaching the Vernon Boulevard station, confines of the 108 Precinct, when an unidentified individual stood behind her exposed his genitals and pressed… pic.twitter.com/VJxnLwCIDA — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) June 9, 2026

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Las imágenes reveladas por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York a través de su programa Crime Stoppers pretender acceder a la ayuda de la ciudadanía para identificar y dar con el paradero del sospechoso con una recompensa de hasta 3.500 dólares. Instaron a cualquier persona que tenga información a llamar a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, para español, al 1-888-57-PISTA (74782).

Los abusos sexuales en el Metro de Nueva York son un tema al que las autoridades intentan ponerle freno e invitan a las víctimas a siempre denunciar. Hasta el 7 de junio de 2026, la Comisaría 108 ha recibido un total de 40 alertas relacionadas con delitos sexuales dentro del medio de transporte, un aumento del 42.9% con respecto al año pasado.

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A pesar de estas alarmantes cifras, la policía señala que la mayoría de abusos sexuales ocurridos en el Metro no son denunciados y, en años anteriores, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) alertaron sobre el aumento de abusos sexuales a personas mayores, "un importante problema de salud pública" que ha sido poco investigado.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co