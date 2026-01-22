Por lo menos 12 mandos militares en Venezuela fueron cambiados por orden de Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó por lo menos una docena de cambios en el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), con la renovación de los comandantes de las Zonas de Defensa Integral (Zodi) y las Regiones de Defensa Integral (Redi), informó el comandante estratégico operacional de esa institución, el general Domingo Hernández Lárez. (Lea también: Delcy Rodríguez prometió al gobierno Trump su cooperación cuando cayera Maduro, según The Guardian)

El oficial dedicó elogios a cada comandante: desde describir a uno como "un soldado templanza, lleno de principios y valores" o destacar los "dotes de liderazgo y ejemplo para acometer las misiones" de otro.

Él y Padrino López conservan por ahora sus cargos.



¿Quiénes son los nuevos comandantes en Venezuela?

En una serie de mensajes de Telegram, Hernández Lárez dio a conocer la designación del mayor general Pablo Lizano Colmenter al frente de la Redi de Los Andes, que abarca los estados de Mérida, Táchira (fronterizo con Colombia) y Trujillo, en el oeste del país.



De igual forma fue nombrado el mayor general Erasmo Ramos Iriza como comandante de la Redi Oriental, que comprende los estados costeros de Anzoátegui, Monagas y Sucre, en el noreste del país.



El general de división Rufo Parra Hernández comandará la Zodi Miranda, en el estado homónimo (centro), vecino a Caracas; mientras que el también general de división Miguel Chacín Socorro asumirá la Zodi Delta Amacuro (noreste).

Las otras designaciones recayeron sobre el general de división José Freitas Gómez, que asumirá la Zodi Yaracuy (oeste), el general José Caldera Vivas, a cargo de la Zodi Monagas (este), y el general de división Gustavo Belizario Sánchez, que encabezará la Zodi de Barinas, también en el oeste del país.

La Zodi Táchira estará bajo el mando del general de división Carlos Augusto Bastidas, a la vez que la Zodi Aragua (centro) tendrá como comandante al general de división Francisco Sánchez Carballo y la Zodi de Falcón (noroeste) fue encomendada al general de división José Herrera Duarte.

El vicealmirante Juan Solórzano Araujo fue elegido comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Oriental y el también vicealmirante Uldren Gedde Díaz en la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Occidental.

Se trata de los primeros movimientos ordenados por Delcy Rodríguez en el estamento castrense luego de que asumiera, el pasado 5 de enero, como mandataria encargada de Venezuela, dos días después de la operación militar de Estados Unidos en el país, que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, sometidos ahora a la justicia en Nueva York.

El 6 de enero, Rodríguez removió del cargo al jefe de Seguridad de Maduro, el mayor general Javier Marcano Tábata, y nombró en su lugar al general Gustavo González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial y titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). (Lea también: "Venezuela hará más dinero en los próximos 6 meses que el que hizo en 20 años”: Trump)

De igual forma ha incorporado nuevos ministros, entre ellos Miguel Ángel Pérez Pirela como nuevo titular de Comunicación e Información; al capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad de Maduro como ministro del Despacho de la Presidencia, y al expresidente del Banco Central Calixto Ortega como nuevo vicepresidente de economía sectorial y a quien también designó como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP