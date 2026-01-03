En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Presidentes de América Latina reaccionan tras la captura de Nicolás Maduro

Presidentes de América Latina reaccionan tras la captura de Nicolás Maduro

Gustavo Petro, de Colombia, y Javier Milei, de Argentina, fueron los primeros en referirse al ataque “a gran escala” contra Venezuela confirmado por Donald Trump.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 3 de ene, 2026
Reacción de América Latina a captura de Maduro
AFP

