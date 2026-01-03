Presidentes de América Latina reaccionan tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en la madrugada de este sábado, 3 de enero, que Estados Unidos ha llevado a cabo "con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder” y que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados del país. Ante esta situación, los mandatarios de América Latina se han pronunciado.

Uno de los primeros en referirse a la situación fue el presidente de Colombia, " type="text/html" data-cms-ai="0">Gustavo Petro, quien desde primera hora de la madrugada solicitó una reunión "de inmediato" de la OEA y la ONU para "establecer la legalidad internacional de la agresión" de Estados Unidos.

Más tarde, anunció la movilización de tropas de la fuerza pública a la frontera con Venezuela y activó un plan de atención ante una posible entrada “masiva de refugiados”.



Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, celebró este sábado el anuncio de su par estadounidense, Donald Trump, sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro anunciada por el primero, mediante una publicación en X con el mensaje: "La libertad avanza. Viva la libertad carajo".



El presidente de Chile, Gabriel Boric, también realizó una publicación al respecto en su cuenta de X indicando que su Gobierno condena "las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela" e hizo un llamado a buscar una salida pacífica a la situación.

"La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera", puntualizó Boric.

