En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
CHARLIE KIRK
ESPERANZA GÓMEZ
LOS INFORMANTES
GOL DE LUIS DÍAZ
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Presunto asesino de Charlie Kirk "no está cooperando" ni ha confesado: delitos que le imputarían

Presunto asesino de Charlie Kirk "no está cooperando" ni ha confesado: delitos que le imputarían

Así lo afirmó este domingo Spencer Cox, el gobernador de Utah, donde ocurrió el crimen el miércoles, en declaraciones a medios. "Todas las personas a su alrededor están cooperando", agregó.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 14, 2025 12:31 p. m.
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Tyler Robinson y Charlie Kirk.
Tyler Robinson y Charlie Kirk.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad