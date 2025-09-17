En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Principal sospechoso por desaparición de Madeleine McCann salió de prisión: ¿qué pasará con el caso?

Principal sospechoso por desaparición de Madeleine McCann salió de prisión: ¿qué pasará con el caso?

Cumplió siete años de cárcel por un caso que ocurrió en el mismo país donde desapareció la niña británica Madeleine McCann en 2007. ¿Qué viene ahora que fue liberado? Conozca los detalles.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 17, 2025 05:56 a. m.
¿Qué pasó con Madeleine McCann? El misterio del preso alemán que podría ser el culpable
AFP/ ARCHIVO

