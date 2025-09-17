Principal sospechoso por desaparición de Madeleine McCann salió de prisión: ¿qué pasará con el caso?

El principal sospechoso de la desaparición de la niña británica Madeleine McCann en 2007 en Portugal, Christian Brückner, salió de prisión en Alemania este miércoles 17 de septiembre después de cumplir una condena por violación en otro caso que ocurrió en el mismo país en 2005.

Brückner abandonó la prisión de la localidad de Sehnde, cerca de la ciudad de Hannover, en el norte del Alemania, sobre las 07.00 a. m. (hora local) y salió de la cárcel en un Audi A6 que conducía su abogado, Friedrich Fülscher, quien pasó por delante de una decena de cámaras de todo el mundo, especialmente venidos del Reino Unido, acompañados por dos camionetas de la policía.

El hombre, de 48 años, cumplió una condena de siete años en la prisión de Sehnde por el delito de violación que cometió en 2005 en Portugal a una mujer estadounidense de 72 años, pero no ha sido acusado en el caso McCann debido a la falta de pruebas, según los fiscales. Se debe destacar que en el 2024, Brückner fue absuelto en otro proceso relacionado con cinco presuntas violaciones en Portugal, tras lo cual la Fiscalía apeló la sentencia, que aún está en tramitación.



¿Por qué es el principal sospechoso en caso de Madeleine McCann?

Los fiscales en Braunschweig lo acusaron de estar detrás de la desaparición de "Maddie", uno de los casos de desapariciones más cubiertos por medios del mundo entero y que despertó un gran interés durante años. La menor británica tenía tres años cuando desapareció en mayo de 2007 de un complejo vacacional de apartamentos en Praia da Luz, en Portugal. Fue en junio de 2020, cuando la Fiscalía de Braunschweig informó de que partía de la base de que la niña había muerto y que había un sospechoso. Sin embargo, la falta de pruebas contundentes impidió a las autoridades alemanas presentar cargos contra Brückner, quien niega las acusaciones.



El procesado, según los investigadores germanos, había vivido anteriormente por un tiempo en Portugal. Allí, según se supo, se dedicaba a trabajos ocasionales y a cometer robos, por ejemplo, en hoteles y complejos turísticos. Un antiguo compañero de la época en Portugal se había dirigido a Scotland Yard y acusado a Brückner con una extensa declaración.

Helge B. dijo que en un encuentro con éste él había comentado lo extraño que resultaba que la niña hubiera desaparecido sin dejar rastro. A lo que, supuestamente, Brückner respondió con la frase "Sí, no gritó", recuerda el diario alemán 'Der Spiegel'.

Los investigadores descubrieron posteriormente que el teléfono móvil de Brückner estuvo conectado hasta poco antes de la desaparición de la niña a una antena en Praia da Luz, pero no encontraron ninguna prueba de que el sospechoso hubiera estado en la escena del crimen, en el complejo vacacional.

La Fiscalía de la ciudad del norte de Alemania, responsable del caso porque Brückner vivía también en su área de competencia, lleva años investigándolo por el caso de la niña y en repetidas ocasiones, con apoyo de la Oficina Federal de Investigación Criminal y de fuerzas portuguesas, registraron propiedades en Portugal. Brückner tiene antecedentes penales, entre otros, por abuso sexual infantil y posesión de drogas.

A pesar de una enorme búsqueda internacional de Madeleine, entonces de tres años, y de múltiples pistas que luego se enfriaron, no se ha encontrado ningún rastro de ella y nadie ha sido acusado por su desaparición.

El fiscal alemán Christian Wolters, que no pudo impedir su reciente liberación por falta de pruebas que respalden una acusación, expresó su preocupación, en una reciente entrevista con la agencia internacional AFP, por la liberación de un individuo "intrínsecamente peligroso".



¿Qué pasará con Christian Brückner tras ser liberado?

Por su parte, respecto al caso, el abogado defensor Brückner habló en vista de las sospechas de una "campaña masiva de prejuzgamiento", dado que no había, ni hay, ninguna acusación formal en su contra por la desaparición de la niña y rige la presunción de inocencia.

Según informó la víspera el medio 'Der Spiegel', tras salir este miércoles de prisión, Brückner deberá llevar una tobillera electrónica y presentarse regularmente ante la oficina de supervisión y ante la asistencia de libertad condicional.

Además, se le exige fijar un domicilio y no podrá abandonarlo sin autorización.

Asimismo, según el mismo medio, la ciudad de Sehnde notificó a Brückner, también el 9 de septiembre, que se le retiraba el pasaporte y que en su lugar recibiría un documento de identidad, cuya validez se limitará al territorio de Alemania. Entre otras cosas, la ciudad hace referencia en su decisión a una condena anterior por abuso infantil y por posesión de material pornográfico infantil.

