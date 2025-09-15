En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Qué es descertificación? Los escenarios que podría enfrentar Colombia sobre ayuda clave de EE. UU.

¿Qué es descertificación? Los escenarios que podría enfrentar Colombia sobre ayuda clave de EE. UU.

Las autoridades han insistido en que el país continúa haciendo una "firme ofensiva" contra el narcotráfico, mientras que un reciente informe de las ONU indicó que Colombia concentra el 67 % de los cultivos mundiales de coca.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 15, 2025 12:36 p. m.
