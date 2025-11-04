En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Qué se sabe de nueva supuesta narcolancha que atacó Estados Unidos en el Pacífico? Van 16 ataques

¿Qué se sabe de nueva supuesta narcolancha que atacó Estados Unidos en el Pacífico? Van 16 ataques

En la más reciente acción de las fuerzas militares estadounidenses, dos supuestos narcotraficantes murieron. Lo anunció el secretario de Guerra de ese país, Peter Hegseth.

Por: EFE
Actualizado: 4 de nov, 2025
EE. UU. ataca una nueva lancha en el Pacífico.
