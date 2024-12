¿Quién es el polémico enviado especial para Latinoamérica que tendrá Donald Trump en su gobierno?

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este domingo el nombramiento de Mauricio Claver-Carone, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como el encargado del Departamento de Estado para América Latina.

El estadounidense de origen cubano Claver-Carone asumió en el BID en octubre de 2020, nominado por Trump en su primer mandato (2017-2021), y fue destituido de la institución tras una investigación ética por tener un romance con una subordinada y darle un aumento de sueldo.

El expresidente Trump, que asume el próximo 20 de enero, recordó este domingo que Claver-Carone fue director principal para Latinoamérica de la Casa Blanca durante su primer mandato.

"Mauricio conoce la región y sabe cómo poner los intereses de Estados Unidos en PRIMER LUGAR. También conoce las terribles amenazas que enfrentamos por la migración masiva ilegal y el fentanilo", expresó Trump en la red social Truth Social.

Hijo de un español y una cubana, Claver-Carone cuenta con trayectoria en la Casa Blanca, el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro. Es además conocido por sus críticas a Cuba y Venezuela.

Fue elegido en septiembre de 2020 como presidente del BID y se convirtió en el primer no latinoamericano en ocupar el cargo. Lo hizo en medio de la polémica ya que el entonces presidente Trump, lo nominó poco antes de acabar su primer mandato. Los países latinoamericanos no fueron capaces de definir un candidato conjunto, con Colombia, Brasil, Bolivia o Uruguay apoyando a Estados Unidos y Argentina retirando a su candidato en el último momento, al no tener los apoyos suficientes.

Estas naciones sí estuvieron de acuerdo en destituirlo en septiembre de 2021, después de que una investigación externa, alentada por algunos miembros del propio BID, demostrara que había mantenido una relación amorosa con una subordinada a quien subió el sueldo en varias ocasiones.