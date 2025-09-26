¿Quién las mató? Las revelaciones de asesinato de tres amigas argentinas que fue transmitido en vivo

El último rastro que se tenía era en una estación de servicio de gasolina en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Desde allí abordaron, el 12 de septiembre, una camioneta Chevrolet, la cual hoy es una de las pistas que investigan las autoridades de ese país.

En cámaras quedaron registradas Brenda Castillo y Morena Verri, de 20 años, además de Lara Gutiérrez, de 15 años. Luego de que no llegaran a su casa ese día, sus familiares y conocidos alertaron sobre su desaparición, búsqueda que terminó en tragedia, pues los cuerpos de las jóvenes fueron hallados desmembrados.

Las autoridades de Argentina confirmaron que, incluso, los asesinatos fueron realizados con sevicia teniendo en cuenta que hay indicios de que los macabros crímenes fueron transmitidos en vivo en un grupo cerrado de redes sociales.



¿Cuál es la hipótesis?

La hipótesis apunta a que un grupo narco, con operaciones en Buenos Aires, fue el responsable de los asesinatos, como una vendetta o mensaje a otra organización delincuencial. El ministro de Seguridad del distrito, Javier Alonso, confirmó que “toda la sesión de asesinato y tortura" de Brenda, Morena y Lara fue transmitida "en vivo por redes sociales y aparentemente la habrían visto 45 personas que forman parte de una cuenta de Instagram".



La investigación ya arrojó que las jóvenes subieron ese viernes a una camioneta por su propia voluntad, "creyendo que se dirigían a un evento, sin saber que estaban cayendo en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas".



¿Quiénes son los responsables?

Las pistas que siguen los investigadores han logrado identificar a varios integrantes de la banda y al líder de la misma, a quien llaman 'J' o 'Julito', un peruana de 23 años conta quien emitieron una orden de captura.

En el video de la transmisión en vivo, pieza clave de la investigación, se escucha a alias Julito señalar que “esto le pasa al que me roba droga". El jefe de la banda también señaló que se trataba de un mensaje "disciplinante" al resto de la banda, según confirmó Alonso.

Durante las operaciones policiales, las autoridades capturaron a cuatro personas en la vivienda donde se cometió el crimen. Además, se han realizado allanamientos en los que se encontraron "muchísimas raciones de comida como si fueran viandas" y varios rollos de billetes de baja denominación envueltos con cintas elásticas.

En tanto, las víctimas del triple feminicidio fueron veladas este jueves por sus familias, amistades y allegados tras haberse practicado los autopsias a los cuerpos encontrados sin vida.Durante la ceremonia, algunos familiares aparecieron con camisetas impresas con los rostros de las jóvenes, en una escena marcada por el pedido de justicia y en medio de medidas de seguridad por parte de la Policía. En paralelo, los cuatro detenidos por el triple feminicidio, que incluyeron torturas previas a los asesinatos en un caso que ha causado una gran conmoción en Argentina, fueron trasladados a la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 2 de la localidad de Gregorio de Laferrere, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron interrogados.

Las identidades de los capturados corresponden a Miguel Ángel Villanueva, de 27 años, Daniela Ibarra, 19 años, Maximiliano Parra, 18 años, y Magalí Celeste González, de 28 años. Todos fueron imputados por homicidio agravado. La Policía también tiene en custodia a otros ocho presuntos integrantes de la banda delincuencial.

De acuerdo con el ministro Alonso, la investigación por el asesinato de las tres jóvenes se concentra en la búsqueda de alias Julito, a quien también llaman ‘Pequeño Jota’. “El crimen fue premeditado y hay más personas involucradas”, dijo el funcionario sobre el crimen que conmueve a Argentina.

