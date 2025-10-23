En vivo
Venezuela tiene "más de 5.000" misiles en puestos clave para defensa antiaérea, advierte Maduro

Nicolás Maduro dijo que son Igla-S y los describió como "una de las armas más poderosas que hay", ubicadas “en la última montaña, hasta en el último pueblo y hasta en la última ciudad”. Agregó: "El que entendió, entendió".

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 23 de oct, 2025
Instagram de Nicolás Maduro/AFP

